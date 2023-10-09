汪小菲帶爸現身台北街頭　與S媽媽互動曝光　為大S生日聚餐？

大S與汪小菲因離婚協議鬧官司，然而汪小菲日前帶著爸爸現身機場，7日在抖音分享影片便透露人在台北街頭，而隨著畫面一轉，大S媽媽也在一旁。



汪小菲介紹道「和我前丈母娘」，並說道：「你看我們多麼其樂融融得的，我們都特別開心」，表示爸爸和前丈母娘已4年沒見了。而汪小菲爸爸面對鏡頭略顯害羞，S媽則笑對鏡頭打招呼，影片還可聽見她喊汪小菲爸爸「汪哥」。汪小菲最後和S媽說「前丈母娘，咱們後天再約」，S媽則說道「大家開心、平安」。

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而大S雖未出現在影片中，不過6日是她47歲生日，網友好奇汪菲小飛台北是否為大S生日聚餐。

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