周海媚離世｜1989年與呂良偉離婚後「30多年來不婚不生」原因曝光
撰文：聯合新聞網
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有「最美周芷若」之稱的周海媚，今晚她家人在微博證實她已經於11日晚間離世，讓大批粉絲傷心。周海媚是香港TVB電視台80到90年代的當家花旦，21歲時曾有過一段婚姻，一年後閃電離婚，至今都尚未再婚，她後來也大方曝光「不婚不生的原因」。
周海媚曾與呂良偉有過一段婚姻，2人在1988年國外低調秘婚，呂良偉大她十歲，不過「相愛容易相處難」，兩人婚姻僅維持1年，就以離婚畫下句點。
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情路坎坷的周海媚之後認識了小她7歲的建築師男友，兩人愛情長跑12年，但因她仍有事業心最終仍以分手收場。多年來周海媚都未再嫁，後來受訪被問到至今不婚主因，她表示自己是很嚮往自由的人：「如果連逛街穿什麼都要被管，我不能！」
她也坦言自己因為「血小板指數低」，所以懷孕生子對她來說會有「生命危險」，周海媚表示交往前都會主動與男友交代清楚，「接受不了就只能分開」。如今她因病離世，留給世人的只有永遠的女神倩影。
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