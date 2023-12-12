周海媚離世｜媽媽26字心痛哀悼：希望妳到了另一個世界會繼續快樂
撰文：聯合新聞網
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周海媚證實離世，12日晚間她的工作室終於發出聲明：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」證實噩耗。
周海媚媽媽代表家人出面發聲，藉由周海媚工作室微博發文，流露對女兒離世的不捨。她寫下：「親愛的海媚，希望妳到了另一個世界會繼續快樂，家人以妳為榮。」
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周海媚曾坦言自己因為「血小板指數低」，所以懷孕生子對她來說會有「生命危險」，周海媚表示交往前都會主動與男友交代清楚，「接受不了就只能分開」。如今她因病離世，留給世人的只有永遠的女神倩影。
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