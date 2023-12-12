周海媚離世｜粉絲等足全日卻換來死訊　湧入微博哀悼一代女神

57歲周海媚今晚傳出她因病搶救無效過世，工作室也發出聲明證實，引發大批粉絲到她微博哀悼。



周海媚的工作室證實，周海媚因病搶救無效，已於11日逝世，並發文寫下：「願天堂沒有疾病，願來生我們相識。」周海媚的母親則表示：「親愛的海媚，希望妳到了另一個世界會繼續快樂，家人以妳為榮。」消息傳出後，網友不敢置信，紛紛留言表示，「沒想到還是等來了壞消息」、「一路走好」、「我的天，好突然啊」、「一路走好，我的女神，願天堂沒有病痛。」

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周海媚當初演出金庸的《倚天屠龍記》被認為是有史以來最美的周芷若，她也因此聲名大噪，還被金庸認證是他筆下最美的周芷若，至今無人能出其右。今天下午她身邊好友還出面表示仍在急救，不料卻等來最壞的消息。

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