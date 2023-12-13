周海媚去世｜李麗芬揭「最美周芷若」不為人知一面：充滿貴族氣息

「最美周芷若」周海媚11日逝世，享年57歲，她主演的電視劇《倚天屠龍記》片尾曲〈愛江山愛美人〉的原唱李麗芬也在Facebook上哀悼，她接受「聯合報」電訪時語帶哽咽，也親曝周海媚相當親切的一面。



李麗芬表示無法接受周海媚逝世消息，從坂本龍一、李玟到合作過的結他手陸續離開，她只能抬頭望天、感受宇宙氣場的無生無滅，也透露：「曾經與海媚合唱愛江山更愛美人、曾經一起在台上使劍！即使劍在妳手、依然嫵媚，我卻殺氣騰騰！海媚，一路順風。」

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她受訪時表示，曾在央視和周海媚一起合作演唱〈愛江山愛美人〉，當時被她的風範震攝，對她的印象是既大器又充滿貴族氣息，她便主動要求合照，周海媚也開心答應。「後來我們又上節目，製作單位要我們使劍，她非常有耐心教導旁邊的演員，舉手投足甚至走路的姿態都是剛中帶柔，非常有經驗。」

李麗芬哽咽表示不解為何又善良又慷慨的好人會這麼早離開人世，不知該如何面對這樣的世界，只能祝福她一路好走。

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