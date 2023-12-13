周海媚去世｜陳勳奇昨堅稱「還在人世」遭網民炮轟：別再蹭熱度了

周海媚11號驚傳離世，導演陳勳奇昨（12）日表示，「我可以負責任地說：周海媚今天還在人世。」但稍早工作室已證實噩耗，網友怒轟：「別再蹭熱度了！」



根據陸媒報導，陳勳奇昨（12）日上午指出周海媚正在北京醫院治療，還曾表示「我可以負責任地說：周海媚今天還在人世。」不過工作室證實周海媚已於11號離世，網友紛紛湧入陳勳奇的微博留言，「這導演真是胡說八道就是蹭，人家發通告11號就去世了，他還擔保今天10時30分還在世，真能蹭熱度，會有報應的。」、「臉打的疼不」、「張嘴就是胡說，還辟謠，你自己說的話就是謠言！」

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陳勳奇則回應：「我沒給誰騙，也不要騙誰！只要醫院沒有放棄治療的一刻，就有一絲希望！有一絲生機！我們都祈願愛的人能吉人天相，逃過一劫！」但工作室證實周海媚已於11號離世，為何昨日還稱她在世，陳勳奇並未解釋。

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