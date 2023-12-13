周海媚去世｜5大經典角色逐個數　憑一套劇爆紅榮升TVB當家花旦

57歲香港女星周海媚於11日病逝，突如其來的噩耗震驚各界。她是香港演藝圈有名的「不老玉女」，演過無數古裝劇美人角色，其中又以《倚天屠龍記》周芷若一角最為人熟知，還擁有「最美周芷若」的稱號，戲劇作品一部比一部經典，許多角色至今仍令戲迷難忘。



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《義不容情》李華

周海媚1985年參選香港小姐，以此為契機踏進演藝圈，跟無線電視簽約之後，接連演出《楊家將》、《流氓大亨》等劇，但說到使她爆紅的角色，當屬《義不容情》李華一角。她在戲中柔弱、溫順、冒失的形象頗為可愛，因而大受觀眾歡迎，而她也因這部戲迅速成為當家花旦。

《倚天屠龍記》周芷若

周海媚1994年拍攝台視《倚天屠龍記》，人氣擴展到台灣和大陸，她在戲中的絕美容貌、堅毅眼神和嫵媚姿態，都被人評價為「像是從書中走出來」，就連原作者金庸也誇讚她最接近自己心中的周芷若形象，「最美周芷若」成為周海媚一輩子的名號，也堪稱她最經典、最具代表性的角色。

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《大鬧廣昌隆》小芙蓉

《大鬧廣昌隆》是香港TVB推出的劇集，播出後成為1997年無線劇集收視冠軍，周海媚在戲中飾演女鬼「小芙蓉」，跟男主角大談人鬼戀情，甜美可愛的形象迷倒無數觀眾，也讓她在香港的人氣再度衝高。

《武媚娘傳奇》楊淑妃

周海媚自2000年代起就將事業重心轉往大陸，雖仍陸續拍攝不少戲劇，但直到2014年演出《武媚娘傳奇》之後才再次大紅。她當時已48歲，在劇中飾演「楊淑妃」一角，在大批年輕女星當中不顯老態，典雅高貴的氣質相當出眾，被觀眾狂讚「凍齡女神」。

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《倚天屠龍記》滅絕師太

在以周芷若聞名24年後，周海媚於2019年參演新版《倚天屠龍記》，這回演的是周芷若的師父「滅絕師太」。雖然角色輩分上升，但因為她保養有道的容顏，仍令大批觀眾驚艷萬分，再次受封「最美滅絕師太」，演什麼角色就令什麼角色大紅，足見周海媚的螢幕魅力。

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