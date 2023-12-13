梁詠琪靚樣十年如一日分享養顏秘訣　視一位影壇大前輩為凍齡女神

梁詠琪昨（12日）出席醫美代言活動，外界最好奇她的「凍齡秘方」？她毫不猶豫透露除了靠科技幫忙，私下也會採取吃素、攝取原型食物及運動等「裡外調養」，讓她可以更有自信面對鏡頭。



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不過她也坦言之前拍一部台灣電視劇，因為要演一位媽媽，雖沒有想要讓自己看起來怎麼樣．結果一上鏡頭完全不忍目睹：「雖然我很配合拍攝，但在拍一些比較近的鏡頭時，還是會感覺有點壓力，但我也明白人到了一定年齡後，所有東西都會往下掉，所以必須找到對的方式，盡量Slow Down這個過程（指變老），期盼自己看起來不要太老」。

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47歲的她，外型保養得宜，被問到演藝圈誰才是「凍齡女神」榜樣？梁詠琪兜轉著眼珠子：「我覺得是青霞姐，最近在金馬獎看到她，我覺得她真的是凍齡榜樣，過去我看著我家人看著她的電影、喜歡她，後來當我長大時她雖已過了最年輕的時候，但我仍覺得她很漂亮、很有魅力，在她身上完全沒有老的感覺。」

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梁詠琪還特別公開自己的保養秘方，「這10年我幾乎都只吃水煮蔬菜、煎炸食物基本上很少出現在我們家，就連我女兒最愛的也是花椰菜．我也會每天在家燉洋蔥，據說可以幫助抵抗疾病侵襲。」談及明年4月登場的小巨蛋演唱會，是否會準備什麼驚喜給粉絲？她說：「我會準備全國語歌的歌單，現在已在每一場巡迴陸陸續續加入很多新歌練習，希望到時是會在一個很熟悉、很熟練的狀態下演出。」

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