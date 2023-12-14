周海媚去世｜19歲參選港姐泳裝照激靚　同屆冠軍謝寧60歲近況曝光

周海媚11日病逝，享年57歲，她生前踏入演藝圈的契機，最初是因為父親替她報名參加香港小姐競選，雖然最後止步前15強，該屆冠軍由謝寧奪下，但她之後仍被電視台簽下，憑著搶眼外型和精湛演技打開知名度。



在父親的報名之下，周海媚1985年參加香港小姐競選比賽，雖然未能晉級決賽，僅止步前15強，但當年穿著泳裝火辣登場的模樣，至今仍令無數粉絲印象深刻；她雖然落選，之後仍被無綫電視（TVB）邀約試鏡並簽約，成為旗下演員，從此展開演藝生涯。

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與周海媚同年參加香港小姐甄選、最後獲得冠軍的人，則是女星謝寧。她現年60歲，演出過《楊家將》、《鑽石王老五》、《絕代雙驕》等港劇，1991年嫁給藝人岑建勳並退出演藝圈，直到2005年宣布離婚，才重返主持界。

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周海媚因為演出《倚天屠龍記》，有著「最美周芷若」的封號，近年也持續參與陸劇拍攝，包括《武媚娘傳奇》、《香蜜沉沉燼如霜》、《我好喜歡你》等等。除了演員，她生前也有著歌手身分，曾與她合作過的音樂人黃國倫也說：「還記得她錄音前努力練習著國語咬字，在錄音室更是鍥而不捨一遍一遍地唱，只為了更好的呈現。她的敬業，認真，執著都令人印象深刻！」

謝寧現年60歲，離婚後復出香港主持界。（YouTube／HOY 免費電視77台及78台）

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