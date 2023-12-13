周海媚因病突然去世　留下了一狗兩貓　牠們最愛的媽媽不能回來了

大家好，我是菠菜。

2023年12月12日晚上，周海媚因病離世的噩耗刷爆了網絡。



消息一出，震驚了所有人。明明當天上午還在闢謠，說「人還活着」；明明前幾天她才發過視頻，慶祝自己的57歲生日。視頻裏，周海媚笑顏如花，看上去和年輕時的模樣沒什麼差別。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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誰能想到，寒冬夾裹着一代佳人遠去，周海媚的生命永遠定格在了57歲……

如果你對她的名字比較模糊，那你或許聽說過，老版《倚天屠龍記》中的周芷若。當年她憑藉該角色，火遍大陸，時至今日都被稱為「最美周芷若」。

屏幕裏的她，是深入人心的「壞女人」，而現實中的她，卻是温柔善良的「好姐姐」，也是一位有愛的鏟屎官。

周海媚從小就特別喜歡狗，舅舅就送了一隻小黑狗給她。周海媚十分喜歡，給牠其名叫「小黑」，一人一狗總是形影不離。

小時候，周海媚總會受到其他孩子欺負。每次都是小黑挺身而出保護她，大聲地吠叫，企圖嚇退對方，但從未傷害過任何人類。

可即便如此，鄰居卻以擔心小黑傷人為由，偷偷把牠毒死了。

看着愛犬冰冷的身體，周海媚既生氣又傷心，小小的她拿着掃把叉着腰去敲鄰居的門算賬……

可無論如何，小黑都再也回不來了。自此，狗就成了她心中的執念。但父母不再同意她養狗，直到她工作，自己搬出去住，才又開始養狗。

她對史納莎（雪納瑞）「美麗」一見鍾情。她給狗販子轉了定金和打疫苗的錢，拜託他們先打疫苗自己再去接。

可當她見到美麗的時候，卻發現牠的狀態並不好，病懨懨地被關在籠子裏。狗販子既沒有好好照顧牠，也沒有給牠打疫苗。

周海媚氣極了，大聲地質問：「你們沒人性，怎麼能這樣對對待一條小生命呢？」看到她強硬的態度，狗販子只好妥協，先讓她帶狗子去醫院。

結果顯示，狗子患有犬瘟。

眾所周知，犬瘟是一種高度接觸傳染性病，一旦感染致死率高達80%……可周海媚並沒有以狗狗生病為由將牠還回去，她明白狗販子連疫苗都不願意給牠打，更何況是花錢治病，還回去，就只有死路一條。

她聯繫了熟悉的獸醫，給狗子治療了兩個月才逐漸好轉，其中的艱辛自不必多說。

此後，周海媚一發不可收拾，最多的時候養了5隻狗狗，其中有四隻大金毛和一隻雪納瑞。

現在她的金毛「周六六」已經是第三代，周海媚給牠開了社交賬號，人氣頗高。

每一隻狗都有自己單獨的臥室，她們會一起去山頂看日落，去海邊吹吹風……小日子過得很是滋潤。

如果有戶外的工作機會，周海媚也會帶上狗狗，和牠們在一起，她的臉上總是洋溢着幸福的笑。

周海媚會給牠們過生日。

前兩年，55歲得周海媚給16歲的狗狗湯米過生日，卻被人質疑：「這麼有愛，為什麼不生個孩子來帶？」

周海媚霸氣回懟：「與你何干，我家沒有王位要繼承！」多少年如一日，她一直在做自己。

後來，她又收養了兩隻小貓，給牠們看病、驅蟲，小心翼翼地呵護着。

看着小貓的時候，她的眼裏滿都是愛。我想，周海媚帶牠們回家的時候，一定是想認真照顧牠們一輩子的，可惜，意外來得太過於突然。

周六六、周如意和周小幅，同時失去了最愛牠們的媽媽。牠們一定也不懂，為什麼不過是睡了一覺，媽媽就再也回不來了呢。

我們永遠無法預知「明天」和「意外」哪個先來，唯一能做的，不過是珍惜當下。

希望周海媚離開後，她的毛孩子們可以得到妥善對待，也希望海媚姐姐一路走好，在另一個世界可以平安喜樂。

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