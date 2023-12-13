周海媚去世｜94版《倚天》導演憶29年前曾合作　哀悼：太不幸了…

周海媚於11日過世，享年57歲；而她1994年在電視劇《倚天屠龍記》中的精湛演出，也讓她被封為「最美周芷若」。周海媚過世消息曝光後，當年的導演賴水清也難過發聲了。



據陸媒《紅星新聞》報導，周海媚工作室12日晚間證實她已於11日過世後，曾執導1994年版《倚天屠龍記》的香港導演賴水清難以置信直呼：「是真的嗎？ 是真的嗎？」接著難過表示：「我現在特別難受，太不幸了......」並猜測她可能是「病情太重了，最終沒有搶救過來」。

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賴水清也回憶，當年在電視劇版《倚天屠龍記》籌備時，製作人楊佩佩和導演賴水清就決定邀請周海媚出演劇中的周芷若：「當時她一直在香港拍時裝劇，很火。」不過周海媚起初對到外地拍戲有一些顧慮，於是賴水清就鼓勵她應該往香港以外的地區發展。

而1994年電視劇版《倚天屠龍記》中的周芷若，也成為了周海媚最為經典的一個角色，甚至有許多人誇讚「周海媚之後，再無周芷若」。甚至《倚天屠龍記》後來多次翻拍，且高圓圓、黎姿、佘詩曼等女星都演過周芷若，不過原著作者金庸坦言，周海媚的版本才是最貼近他心中周芷若的形象，甚至曾笑稱：「早知道是周海媚演周芷若，我就改結局了。」

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另外，2018年《倚天屠龍記》再次翻拍，劇組則邀請周海媚演出「滅絕師太」，但周海媚原本她怕毀了觀眾心目中的形象，於是婉拒了4次，但當時的導演不放棄，甚至承諾她不「吊威也」拍攝，於是周海媚最終決定接下這個角色。

事後在接受採訪時，周海媚表示：「其實沒什麼毀不毀的，那時候20幾歲，現在早就處於另一個階段，自己不可能是一輩子的周芷若。 」也直言：「人都是要往前走的，畢竟我不可能永遠演年輕的角色，我已經50多歲了，我認為演員什麼年紀應該演什麼樣的角色，滅絕在小說里大概是40多歲，我覺得我現在這個年紀演這樣的角色就挺合適的。」

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事實上，周海媚於1985年參加香港小姐選美出道，後拍攝過多部經典戲劇，如《流氓大亨》、《義不容情》和《天地豪情》等，成為90年代香港女神之一，並在1993年成為「歌神」張學友經典歌曲〈吻別〉的MV女主角；而周海媚1994年在《倚天屠龍記》飾演周芷若爆紅，被封為「最美周芷若」邁入演藝事業巔峰。

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