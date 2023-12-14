周海媚去世｜住北京頂級富人區市值破億人民幣　遺產全由一人繼承

有「最美周芷若」封號的周海媚生前長期飽受「紅斑性狼瘡」所苦，11日被工作室證實，因病醫治無效離世，享年57歲，讓各界悲慟不已。而她生前獨自定居在北京20年，並居住於當地富人區獨棟別墅，粗估市值超過1億元人民幣。據傳，這筆遺產將由一人繼承。



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綜合陸媒報導，周海媚擁有的獨棟別墅位於有「頂級富人區」之稱的北京順義區，由於她時常拍片曬出與愛犬的互動，從過去畫面可知，其家中裝潢為古典歐式風格，客廳可容納3張大沙發，不僅有專屬的衣帽間，戶外更設有私人花園。值得一提的是，非常寵愛寵物的她，愛犬有獨立房間，房內有雙人大床，還替毛小孩打造可做SPA的透明浴缸。據悉，該棟豪宅市值達1億元人民幣。

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周海媚驟逝後，大眾好奇這筆遺產將由誰繼承？周海媚與前夫呂良偉有短暫1年婚姻，且離婚後主張不婚不生，膝下無子。享受單身的她曾受訪時直言，「我家沒有王位要繼承」。加上周父已於2017年9月逝世，因而外界推斷依據當地法律，周母是第一順位繼承人，所有財產應全數由母親繼承。

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