林襄罕談愛情觀　被問「為什麼找運動員當男朋友」以8字回應

台灣職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」的人氣隊員林襄，擁有精緻的五官輪廓與傲人胴體，累積了不少粉絲。而林襄在10月初和棒球員馬傑森牽手的畫面被週刊拍到，讓兩人的戀情曝了光。雖然林襄事後解釋兩人已無聯絡，但近日錄影仍遭主持人沈玉琳逼問：「妳為什麼找運動員當男朋友？」她也害羞的曝光了真相。



林襄上節目《11點熱吵店》，討論前陣子針對女生「最想嫁的五大職業」所做的調查結果，從第五名到第一名分別是總裁、工程師、軍警消、醫護人員、教師。主持人Melody不解工程師的排名比總裁還前面時，林襄脫口而出直說：「可能工程師通常都很乖吧！」，同時她也自爆工程師是這五大上榜職業中，自己會想嫁的對象，原因是她喜歡笨笨木訥的人，「工程師就是比較呆呀」。

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沒想到，沈玉琳一聽馬上打臉吐槽：「明明想選的是棒球員」，讓林襄聽完忍不住大笑。而隨後沈玉琳再度透露，運動員其實是排在第十名，林襄也猜測可能的原因：「可能是因為運動員的職涯較短、易受傷、收入也不穩定。」沈玉琳當場追問：「被妳講得這麼不好，那妳為什麼還找運動員當男朋友？」林襄先是笑了笑，才鬆口承認：「因為我喜歡陽光的！」

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