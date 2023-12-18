「狼人」曉治積曼離婚4個月傳擁新歡 女方驚爆有老公關係超複雜
撰文：TVBS新聞網
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荷里活明星曉治積曼（Hugh Jackman）因「狼人」一角紅遍全球，55歲的他今年9月宣布與結縭27年的老婆Deborah Lee Furness離婚，這段相差13歲的姐弟戀原本備受外界看好，最後仍敵不過時間與摩擦，不過2人恢復單身後各自精彩。
離婚4個月曉治積曼就傳出有新歡，對象是和他合作百老匯歌舞劇《音樂世界》的知名女伶 Sutton Foster，只是他和 Deborah 的離婚還未正式生效， Sutton 也還是有婦之夫，情況有些尷尬。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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據外媒《Globe》雜誌報導，曉治積曼和 Sutton 走得近已是公開秘密，2人合作這齣舞台劇1年多，理所當然得關係親近，加上對音樂劇都相當有熱忱，共同話題很多，曉治積曼在電影圈站穩腳步，相較於在劇場界地位比影視界崇高的 Sutton ，有如天王巨星，但他在女方面前不擺架子，堅持2人一同掛名，更常讓她覺得自己才是主角，給她很大的禮遇，讓她對曉治積曼好感度大增，此外，還有傳曉治積曼很快就迷上 Sutton ，像小狗一樣一直跟著女方。
同場加映：死侍3｜曉治積曼因前妻一句話再做超級英雄 為演狼人地獄式特訓（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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不過， Sutton 本身也有過一段失敗的婚姻，目前則是和第二任丈夫現在進行式，但與曉治積曼走得近更傳出戀情，不過上週一 Sutton 才在IG分享和老公、小孩幸福的家庭合影，因此與曉治積曼的緋聞仍撲朔迷離。
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