徐若瑄離婚有跡可循？4日前IG罕放負：I’m not Happy now…

徐若瑄傳出與新加坡富商李雲峰離婚，原因為個性不合與長期分隔兩地，據《鏡週刊》指出2人已在上個月簽字離婚，正式結束9年婚姻，不過她離婚似乎在4天前就有跡象，向來常在社群軟體分享日常的她，罕見在IG表達自己的心情「很不快樂」，被聯想與離婚有關。



徐若瑄4天前在IG發文，用英文寫下：「我現在不快樂，那你呢？」，而她分享的照片難得不是正面示人，而是側面走過聖誕樹的照片，可看出情緒不太好，網友則紛紛獻上關心與打氣，建議她好好放鬆休息一下，不過和離婚是否有關尚不得而知。

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