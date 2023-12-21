宥勝被控「強制猥褻」疑有隱情　忍半年後吐苦水：很多事不願意講

宥勝6月時被爆性騷擾公司女員工，最後被依強制猥褻罪嫌起訴，因此暫停工作神隱近半年，20日他突發文寫道：「選擇坦白，堅持誠實，是不是錯了？」21日一早又再發文透露：「很多事不願意講......但不代表，事情就是你想的那樣。」



宥勝6月被爆出對公司女員工強吻、胸襲，當時他發文道歉認錯：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」11月他被依強制猥褻罪嫌起訴，20日晚間他發文透露心聲：「我不禁懷疑，選擇坦白，堅持誠實，是不是錯了？就保持心中的信念吧。沒有做過的事，相信法官必定會還你清白。」不少網友則痛批他「怎麼好像不知道錯在哪裡？」、「法官還你清白，有可能是證據不足或是證據不足以定罪，不代表在這件事情上你沒有瑕疵。」

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21日一早宥勝再發文強調：「我做過的事，從沒打算逃避，所以從不矢口否認，或是避重就輕。」更意有所指表示：「很多事不願意講，是因為尊重，保護，信任，是希望大家都能把日子過好。但不代表，事情就是你想的那樣。」最後更表示：「做過的，該受懲罰就受懲罰，但沒做過的，相信法官必會還你清白。」

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