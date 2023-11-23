Jamie Foxx涉公然猥褻女粉絲　拉到牆角「又索又摸胸」未係最猖狂

同時擁有格林美獎與奧斯卡獎的占美霍士（Jamie Foxx），23日被美媒爆料稱，有個匿名女子向法院提出訴訟，指控這名金獎影帝多年前，曾在紐約一家餐廳內部，公然對她進行諸多猥褻行為，甚至差點遭到性侵強暴，所幸同行友人即時發現阻擋，該女子為此被情感障礙的身心問題困擾，多年後決定對占美霍士提告；但在事情曝光後，被告本人或經紀公司都沒有做出任何回應。



根據八卦媒體《TMZ》掌握的訴狀內容，事情發生在2015年8月，當時是在紐約曼哈頓第九大道（9th Ave, New York）上知名餐廳「Catch NYC」的頂樓區域，提告的女子與友人一起進入餐廳用餐，發現隔壁桌就是占美霍士，一群人隨即上前想與明星合照。

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根據女子描述，當時已經是凌晨，占美霍士疑似處於喝醉狀態，在合照過程中就不斷以非常親近方式互動，包含稱讚她身材、嗅著女子體香，甚至拉著胳膊帶女子走到角落，開始上下其手和磨蹭，直接用雙手抓住女子胸部和腰部。提告女子表示，雖然她試圖反抗逃脫，而且現場也有服務人員目睹一切，但那個當下沒有人伸出援手。

占美霍士動作愈來愈「深入」，甚至跨過衣物直接觸碰女子私密處，正當一切走向最糟糕的階段，同行友人正好回到座位發現異狀，才讓女子躲過後續危險。事發之後，女子聲稱自己長時間處在痛苦和情感困擾，事隔八年後才有勇氣出面提告，而且不只要讓金獎影帝付出代價，她同時也提告當時自己被侵犯的餐廳與其所有員工。

現年55歲的占美霍士，本名叫Eric Marlon Bishop，是個影歌雙棲的知名人物，音樂科班出身的他，拿過格林美獎、專輯也有不錯的銷售成績，創下近2百萬張銷售量，並獲得雙白金唱片認證，過去經常與肯伊威斯特合作演出。曾出演許多著名電影，像是《同行殺機》（Collateral）、《暴劫現場》（The Kingdom）、《白宮末日》（White House Down）、《奪命西》（A Million Ways to Die in the West）和《單打毒鬥》（Sleepless）等。

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