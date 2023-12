2023年度10大娛樂新聞　楊紫瓊奪奧斯卡影后「男神始祖」死而復生

2023年跟過往比起來格外特別,除了結婚、離婚,喜怒哀樂是日常,但6月演藝圈爆發#MeToo事件,連燒3月讓許多檯面上的重要咖被「取消文化」,甚至可能永遠離開這個圈子,成了這年最重要的印記。而7月李玟、12月周海媚驟然離世,也讓歌迷、影迷無盡哀傷。



《聯合報》特地整理了今年吸睛的10大新聞,在歲末年終之際帶大家一同回顧這令人心情跌宕起伏的一年。

一、#Me Too性騷擾 男星惹腥退圈

包括許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO、黑人陳建州等人陸續中箭,其中以NONO情節最為嚴重,他被指控性侵,且受害女性超過20名,遭提告性侵、性騷擾、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5宗罪。而黃子佼7月曾在Facebook寫下萬字文透露心境,如今放下工作低調回歸家庭;黑人則向指控他的大牙提告刑事,19日判決出爐大牙獲不起訴,宥勝事發後10月首次更新Facebook,至於許傑輝,則在事發後丟下一紙聲明退出演藝圈。

二、中外3巨星殞落 粉絲傷心不捨

「華人天后」李玟(CoCo)今年7月香消玉殞,享年48歲,長眠於家鄉大陸湖北武漢石門峰紀念公園。而她生前疑遭到《2022中國好聲音》節目團隊欺凌,流出的痛哭音檔讓粉絲憤恨不平,不堪內幕得以一一曝光,官方調查後下令新一季節目停播,至今仍未復播。

因美劇《老友記》(Friends)走紅全球的主角Matthew Perry,10月在自家浴缸溺斃,享年54歲,他生前曾因深陷藥物濫用、酗酒困擾數十年,後來將經歷寫成書,以過來人的身分幫助大家走過人生低潮。

周海媚近年多在大陸活動,本月慶祝57歲生日完傳出猝死,第一時間身旁同仁全部神隱,隔天家屬忍痛證實她病逝。人稱「最美周芷若」的她跟呂良偉婚姻僅維持1年,離婚後不婚不生,她說自己嚮往自由,另因血小板指數低,生子恐有生命危險。

三、夏玉順亂爆料 劉文正死而復生

今年最大烏龍事件莫過於「男神始祖」劉文正死訊,他的前經紀人夏玉順在2月對媒體發布,他已於去年11月12日生日前心肌梗塞病逝於美國拉斯維加斯,但不料短短24小時不到,夏玉順又改口劉文正是詐死,整起烏龍事件鬧得滿城風雨。

劉文正退隱32年,且幾乎和演藝圈絕緣,新聞發生時各界查證困難,大部分媒體認為夏玉順的說法有可信度而跟進報導,但《聯合報》經契而不捨追查真相,問到近年與他接觸聯絡的友人證實他沒死,而定居在明尼蘇達州的劉文正親二姨李庚濟也表示他一切都好,至此劉文正因此「死而復生」。

四、楊紫瓊奪首位奧斯卡華人影后

金像獎雖然一直被視為荷里活藝人的最高榮譽,2003年Halle Berry拿下影后創下首次非白人女星勝出紀錄,但在她獲獎後,又是快20年沒有第2人。終於到了今年,在美國意外締造票房佳績的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),挾高人氣成為奧斯卡入圍名單的最大贏家,靈魂人物楊紫瓊乘勢而起,一路和Cate Blanchett纏鬥,差點就翻盤,最後楊紫瓊在眾望所歸下成為奧斯卡金像獎頒發95屆以來第一個亞裔也是華裔的影后,寫下新的光輝紀錄。

五、多對怨偶離婚 眾人意外惋惜

小甜甜和前夫宋晉賢撕破臉,Makiyo也一腳踢開沒擔當的小金,寧可當單親媽媽也不要繼續絕望婚姻,這兩對一個新聞鬧得沸沸揚揚,另一個婚姻短短1年結束令人措手不及。相較於她們,徐若瑄和「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰這月簽字結束9年婚姻,雙方以克服不了彼此差異為由,在一紙聲明中恢復單身。現代社會對離婚已經有不一樣的定義,前主播張宇甚至還和前夫一起辦離婚派對,祝福彼此重啟人生。Melody同樣以正面心態看待離婚,活得更加自在瀟灑,還不忘以自身經驗奉勸廣大女性不要輕易「婚」頭。

六、多對佳偶完婚 影迷開心祝福

今年演藝圈喜事也不少,金曲歌王蕭敬騰和相戀16年的經紀人Summer修成正果,2人緋聞傳了多年,始終未正面承認,今年6月27日Summer生日這天,蕭敬騰向她求婚並向全世界宣布2人戀情。另一對則是Selina,告別前夫阿中,幾經波折尋覓到第二春小徐,今年更是喜迎愛的結晶「小腰果」,完成她為人母的人生目標,和另一半目前沈浸在照顧兒子的喜怒哀樂中。此外,胡宇威和陳庭妮、劉冠廷和孫可芳,都在今年完成終身大事。

七、戲如人生 賴佩霞差點選副總統

賴佩霞因演出台劇《人選之人-造浪者》的總統「林月真」一角,出道近40年來,人氣攀上高峰,不但憑該劇入圍金鐘迷你劇集女配角獎,同時間還被郭台銘提名為一度擬參選2024總統大選的副手,從演藝圈跨足政壇,聲勢飆到最高點。為投入選戰,她暫停演藝工作,辭演舞台劇,甚至在35天內火速辦理放棄美國國籍,然而在11月23日「藍白合」破局後,郭台銘召集團隊最終止步,賴佩霞也在Facebook發文:「美好的一段路,我們一起走過」,雖是夢一場,至少她曾努力過。

八、侯孝賢罹患失智症 震驚國際

國際名導侯孝賢在電影圈被傳患阿茲海默症多年,今年突然遭外媒揭露,家人隨之證實,提到,「現在已經完全回歸家庭生活並且安心休養,身心狀態平順,並無大礙,換個角度看,這段期間反而讓我們家人之間朝夕相處,重新建立更親密的關係,也懇請大家給予侯導與家人們平靜生活的空間」,因為他在台灣影壇的地位無人能及,許多藝人紛紛表達敬意,而他原本籌備的新片都無法再進行,但侯孝賢對電影的態度、精神也一定會被大家留存下來。

九、演藝大染缸 眾星捲入吸毒案

都說演藝圈是大染缸,國內外藝人在毒品誘惑下現出原形。韓星李善均沉淪聲色場所,被誘吸毒還爆發婚外情,愛家人設全毀。韓流巨星GD遭到牽連,經過3次檢驗呈現陰性,警方最終以「無嫌疑、不移交」作結。然而韓國從去年年初就因劉亞仁吸毒一案震撼演藝圈,李善均明明看到劉亞仁因為染毒從影帝淪為過街老鼠,自己卻也以身試法。而日本藝能界也抓出毒蟲永山絢斗,台灣則是破獲重量級網紅吸毒,Joeman和蕾拉夫妻同日遭警方破門,罪證確鑿只能認錯。

十、迪士尼集團11頻道 撤出台灣

迪士尼集團今年6月爆撤出台灣,旗下包括衛視中文台、衛視電影台等11個頻道等同團滅,為電視圈內投下震撼彈,而衛視中文台兩個長壽節目《一袋女王》及《歡樂智多星》跟著被迫收攤,主持人曾國城、巴鈺、胡瓜和葉欣眉進棚錄最後一集,都不約而同在鏡頭前掉淚,不過兩個節目目前都已經在別的頻道復活,《一袋女王》在緯來改名為《女王大人》重新出發,《歡樂智多星》在年代名稱則改為《百變智多星》,主持人從原來的胡瓜替換成梁赫群,和葉欣眉搭檔主持。

