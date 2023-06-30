黃子佼宥勝黑人陷性醜聞　網列台灣MeToo最噁排名　一面倒鬧這2人

台灣#MeToo風暴從政壇燒進娛樂圈，知名藝人許傑輝、宥勝、黃子佼、黃健瑋、炎亞綸、NONO、陳建州、導演游智煒等多人被指控性騷，有人道歉，也有人矢口否認。有網友在PTT發問「一系列MeToo你怎麼排名？」



原po表示，感謝MeToo風波，讓一連串噁男被迫現身，有的不意外，有的平時形象佳，讓人跌破眼鏡，他問「大家心目中最噁爛的前三名怎麼排？」引起熱烈回響。（點圖放大看網民留言👇👇👇）

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網友一面倒推這兩人，「NONO最過分」、「物理上NO哥，心理上黑人」、「NONO不是說把人拖去殘障廁所，真的扯」、「當然是NONO最噁，用生殖器官摩擦人家？」、「NONO跟黑人，這兩個根本人渣了」、「照爆料內容來看NONO有得逞，黑人目前兩個沒得逞，所以NONO暫時領先」、「黑人算第二噁，直接抱住推倒」。

也有網友認為都很噁，「不要分那麼細，通通不可回收」、「NONO、陳建州、許傑輝、朱學恒（其實都噁）」、「NONO和黑人！但黃子佼自白最震撼」、「NONO、炎亞綸、黑人」、「跟未成年上床第一，其他不分排名」、「處理態度，黑人跟黃子佼難分軒輊」。

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