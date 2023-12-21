2023年度韓國10大最帥男演員　一Oppa吸67萬票奪冠　孔劉意外包尾

近年來，不論是在電視還是串流平台上隨處都可見韓劇的蹤影，而幾部著名的韓劇像《愛的迫降》、《黑暗榮耀》、《財閥家的小兒子》也以驚人的速度將韓國影視帶到世界各地。不過，相信有些人觀賞韓劇時不單單只是為了劇情，也有部分人是衝著男女主角而來。



而近日有網友就在PTT上發文詢問大家覺得哪位韓國演員最帥，不料貼文一出，便引起眾多網友熱烈討論，演員車銀優、玄彬、孔劉等人皆被頻頻指名，但其實根據知名投票網站「King Choice」統計，被選為最帥演員的則是李敏鎬。（點圖放大看2023年度韓國10大最帥男演員排行榜👇👇👇）

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某位網友在PTT的WomenTalk板上以「覺得帥的韓國男演員」為題發文，並提到之前看見有人在討論演員宋江算不算帥哥？他認為，客觀來說算很不錯了，不知道大家覺得還有哪些韓國演員很帥呢？如果長得帥演技又好，戲是不是多到接不完呢？

此貼文一出，不少網友都大推車銀優、玄彬、孔劉、趙寅成、池昌旭等演員並讚嘆道，「車銀優，就算不是粉絲也會忍不住覺得帥的程度」、「車銀優，可以忽略演技跟劇情的臉才是真的帥」、「車銀優，不追韓星但也覺得帥炸」、「玄彬，真的沒有最帥只有更帥」、「玄彬，重點是他演技又好」、「孔劉完全就是讓人想直接當他家人」、「個人愛孔劉，趙寅成就是真的帥」、「最喜歡趙寅成池昌旭」、「年輕時的池昌旭，現在帥度有下降一點點」。

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另外，也有其他網友回應，「馬東石，男人中的男人」、「宋承憲，從以前到現在還是覺得帥」、「年輕的鄭雨盛吧」、「南柱赫，2521（二十五，二十一）超帥」、「蘇志燮最帥」、「李棟旭，我永遠的愛」、「李敏鎬」。

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值得一提的是，知名投票網站「King Choice」在今年也有舉辦「2023年最帥韓國演員」的投票活動，該票選共累積229萬2514票，前十名排行如下：

1.李敏鎬｜獲67萬3496票

2.金宣虎｜獲62萬2451票

3.丁海寅｜獲59萬6062票

4.池昌旭｜獲13萬6253票

5.金泰亨｜獲9萬3445票

6.李棟旭｜獲4萬4710票

7.李準基｜獲4萬433票

8.朴炯植｜獲1萬9417票

9.玄彬｜獲1萬8426票

10.孔劉｜獲9637票



另外，有「臉蛋天才」封號的車銀優則被排在第十一名，獲得9386票。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】