大牙耗7位數台幣告黑人後暴瘦5kg　嘆風波重創事業：持續看身心科

台灣女星大牙（周宜霈）先前揭發黑人（陳建州）多年前試圖侵犯，事發後男方全盤否認，反提出誹謗告訴，大牙也來到香港報案、提告，她昨（1）日在報案後首度露面，透露官司進度，坦言台、港兩地光是官司費用就超過七位數（台幣、下同）。



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大牙和老公「阿廖師」共同舉辦「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」，夫妻倆甜蜜同框，不過大牙看上去消瘦不少，168公分的她坦言瘦了5公斤，平時體重大概53公斤，目前大概48、9公斤，被問到香港官司的進度？她表示偵查不公開：「有律師處理，我去完（香港）了，律師費兩邊一定破百萬，都要自己付，不管有沒有打贏，我為了證明事實，我在事發地一定要做這樣的處理，就看香港警方怎麼處理。」不過她說從不後悔說出來，身邊的人都很支持她，大牙說：「我不是會胡說八道的人，我只擔心拖累到很多人而已，這是我不想要的，現在還好了，飾品公司忙一大段時間。」

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大牙苦嘆很想要拍戲，但的確因為性騷風波影響工作，讓資方有所顧慮：「如果真的有人來找，我也怕對製作方難交代，對一個演員來說，累積作品是很重要的事情，心裡也想累積作品。」所幸有副業讓她忙碌，也有持續在看身心科。一旁的老公也表示：「一定會心疼！自己老婆遇到這種事。」大牙則非常感謝老公的陪伴：「那2個月我都不想出門，他都會帶我出去或是約一個局希望我出去走走。」至於夫妻倆的生子計劃？大牙大方表示兩人沒有避孕、一切隨緣，小倆口現在的生活也不錯。

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