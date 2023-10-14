大牙控黑人性騷擾官司開打　深夜情緒崩潰：浪費了好多時間擦眼淚

大牙（周宜霈）指控黑人（陳建州）性騷擾，卻遭對方反告，雙方正式開打官司，這期間大牙多次難掩身心俱疲的情緒，深夜又在IG Story上感嘆陷入「脆弱無助」，想起前輩發文：「這世界對你溫柔來自於你的強大。」雖然話語正面，但她還是忍不住崩潰大哭。



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大牙提到前輩的發文：「我們窮，沒有嘆息的權利。我們苦，連擦乾眼淚都嫌浪費時間。只有咬緊牙根，把所有的痛與社會對你的不公，化成妳全部前進的動力。只要堅持下去，一定有更好的明天等著我們。」但她形容自己：「雖然邊想，但我還是瘋狂潰堤到無法自己，牙根咬到快斷，然後滿心愧疚，我浪費了好多擦淚的時間。」

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