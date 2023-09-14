大牙周宜霈抵港報案「藉此表達我言行一致」隔空向黑人陳建州喊話
撰文：聯合新聞網
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大牙（周宜霈）因指控黑人（陳建州）性騷擾，被對方反告，在台灣從民事轉告刑事，8月16日黑人首度在當地出庭，大牙今早也在Facebook發文透露：「這是我這輩子第一次踏進北檢，老實說，我壓力真的很大。」
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大牙繼續表示：「我沒有想過我會因為說出過往的經歷，成為台灣me too運動裡第一個被告的人，這也讓整個me too運動停在這裡，再也沒有受害者敢站出來勇敢發聲，這條路走到這，我壓力真的真的很大！但為了我自己，以及其他和我有著相似經歷的受害者，如果我此時此刻打住或選擇沉默，無非就等同放任了那些施害者的行為嗎？」
大牙也針對案件說明：「過去幾個月在尋求台灣、香港多方專業建議後，我已經在香港律師陪同下，到案發地的香港警局正式完成報案，以捍衛並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查。」
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對於黑人對她的控告，大牙也說：「至於我個人目前在台灣被訴刑事妨害名譽案件部分，謝謝各界的關心，由於全案現已進入正式司法偵查程序，因此基於偵查不公開原則，以及避免過度耗費社會成本及訴訟資源下，關於案件的細節，請原諒我無法也不便在此多做說明，接下來我會積極配合司法調查，使事實真相，能早日查明及還原，謝謝。」
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