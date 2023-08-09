大牙患創傷後遺症 拍節目「被兩男飛撲」憶性騷擾往事嚇到喊唔停
大牙（周宜霈）開Podcast節目《姊姊妹妹牙起來》，第一集就邀同為台灣MeToo受害者的好友黃云歆聊傷痛，大牙提到，她在發文指控黑人（陳建州）性騷擾後，突然想到之前在節目《飢餓遊戲》上發生的崩潰事件，把兩件事接起來，才終於意識到自己的創傷有多深。
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大牙提到，當時在節目上玩遊戲，同時有許孟哲與馬力歐，兩個男生朝她衝過來，許孟哲抓住她、馬力歐把她壓倒在地，那瞬間她想到很多「糟糕的事」，嚇到崩潰爆哭，製作人以為她受傷，趕緊喊停，但她身體沒有感受到任何疼痛，卻哭到停不下來、一直發抖，馬力歐也不對向她道歉，但她也說：「不是他的問題，但我沒辦法告訴他怎會這樣，因為我那時候也不知道。」
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大牙表示，她一直都不避談向人透露黑人對自己所做的事，坦言是因自己一直貼著「黑澀會美眉」的標籤，但很不想跟黑人有所連結，乾脆直接告訴別人發生什麼事，尤其一定會告訴身邊的女生：「因為我很擔心身邊有其他女生會遇到跟我一樣的狀況。」說的時候也沒有太多情緒，頂多是憤怒。
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直到之前與飾品品牌合夥人到韓國出差，大牙與對方說起這段經歷，被用關心的角度談心，她才整個崩潰，且當天還是她生日，原本還有觀光行程，也因她情緒崩潰而取消，後來才決定發文說出這一切。
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