京城怪物｜重提日本二戰暴行　韓韶禧貼一張劇照IG淪陷成戰場

韓韶禧和朴敘俊主演的《京城怪物》第一部在Netflix上線後，因為觸及日韓歷史情結，很快就引發劇情以外的討論。韓韶禧和朴敘俊早有心理準備，韓韶禧發文宣傳時，直接貼出屍橫遍野的劇照，氣得日本網友瘋狂留言開罵。



《京城怪物》背景設定在1945年二戰末，當時朝鮮在日本統治下，發生一連串如人體生化實驗等時代悲劇。韓韶禧在IG宣傳新作時寫下：「這不是日本殖民地時期的文化，而是與怪物對抗的、那個時代的人們的故事。只能靠著互愛擁抱彼此，才能夠團結堅強的那年春天。」

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她的發文配上了韓國民族英雄安重根的照片，加上屍體堆積如山的劇照，日本網友立刻反彈，要她「別再踏進日本」。因為安重根對日本人來說是刺殺首相伊藤博文的罪人，日本網友認為全劇嚴重醜化歷史，但當中也有日本粉絲感謝韓韶禧勇敢讓大家面對真相，韓韶禧親自回覆：「雖然悲傷但這是事實，無論如何謝謝你提起勇氣。」

韓媒大讚韓韶禧「展現了不變的信念」，《京城怪物》的音樂導演金泰成也發聲力挺演員，透露韓韶禧跟朴敘俊在拍攝期間，已經做好心理準備，或許未來再也去不了日本。即便可能犧牲日本市場，但他們還是忠實呈現了這部作品，讓幕後工作人員相當佩服。

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無獨有偶，最近日本男團＆TEAM也觸動韓國粉絲敏感神經，他們在年初直播時稱呼東海為日本海，這對韓國而言這是領土認同大忌，相關影片在韓網瘋傳，讓＆TEAM還沒打開知名度就挨罵。

她的發文配上了韓國民族英雄安重根的照片，加上屍體堆積如山的劇照，日本網友立刻反彈，要她「別再踏進日本」。（IG截圖）

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