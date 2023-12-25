2023年10大台灣潮語《關於我和鬼變成家人的那件事》一句對白上榜

距離2023年結束只剩不到一個月，許多人開始透過手機裡的照片、Facebook和IG的貼文回顧今年發生哪些大小事，包含流水席事件、狒狒之亂，還有熱播電影《關於我和鬼變成家人的那件事》、韓劇《黑暗榮耀》及YouTube影片「山道猴子的一生」，其中經典的台詞也令人印象深刻，成為當今流行的用語之一。



去（2022）年的「芭比Q了」、「挖苦挖苦」、「降肉」你熟嗎？今年又有哪些令人琅琅上口、印象深刻的流行語嗎呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看2023年度爆紅網路10大流行語有哪些！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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No.10 瑪卡巴卡

自從社群平台Threads蔚為流行，網路上開始瘋傳「晚安，瑪卡巴卡」一詞，究竟「瑪卡巴卡」是什麼意思呢？事實上，瑪卡巴卡是來自於英國兒童節目《花園寶寶》每集結尾時，旁白會向節目角色人物道晚安，因此被拿來當作晚安的代稱，甚至說「晚安，瑪卡巴卡」時還能回應「晚安，烏西蒂西」，超洗腦的瑪卡巴卡之歌也讓人聽過就難以忘記。

第34屆金曲獎頒獎典禮主持人韋禮安在尾聲時特別向觀眾說「晚安，瑪卡巴卡」造成轟動，「雖然中途有些小事故，但相信瑪卡巴卡幫金曲獎，劃下了一個完美的句點」、「演算法帶我說聲晚安，瑪卡巴卡」。

No.9 狒狒揚揚

今年3月新竹六福村狒狒從園區奔逃，不僅橫跨縣市，還一路從桃園平鎮跑到新屋，一時之間全台都在關注狒狒的動向，六福村Facebook小編表示，「今天的我，被狒狒揚揚的流言狒語鬧得啼笑皆狒，令人狒解的是，還要跟主管掏心掏狒地解釋網路上狒夷所思的一切，就讓狒盡能量的我，在今天剩下的時間裡當個狒物吧，實在是勞神狒心的一天。」

狒狒之亂也讓網民發揮創意在網路上留下經典名句，「真是狒常緊張！在狒斯不可的大家可以協助送他狒家」、「來朝聖看發狒文，一天壓力就舒壓了」，雖然狒狒最後在各方圍捕下遭受槍擊身亡，但也讓「狒狒揚揚」等字成為網路流行語。

No.8 涎鎮啊

有看過《黑暗榮耀》系列影劇的人肯定對「涎鎮啊」這句台詞不陌生！南韓女星宋慧喬在《黑暗榮耀》中飾演女主角文同珢，由於高中時期遭受朴涎鎮（林智妍飾演）以殘忍手段欺凌，文同珢便立志長大後不惜任何代價報仇，不論是在獨白還是高中禮堂頒獎橋段，都能聽到文同珢吶喊「涎鎮啊」，洗腦台詞在觀眾心中留下極深印象。

不只林智妍被現實家人喊「涎鎮啊」，就連台灣網民在《路上觀察學院》見到背影神似文同珢的女子買麵，也拍照留言「涎鎮啊～如今我已經能來碗熱湯麵了呢」，神似程度更是讓其他人朝聖，「什麼時候來台灣了」、「涎鎮啊」。

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No.7 你看起來就像茶碗蒸

大多數人會用漂亮、美麗、帥氣等形容詞描述長相，但你有聽過「你看起來就像茶碗蒸」嗎？這句話其實源自於今年10月兩名刺青男和兩名眼鏡男在台北市大安區某迴轉壽司店發生爭執，其中一名眼鏡男站起來表示「我點茶碗蒸而已」，結果另名身穿綠衣的刺青男回嗆「你看起來就像茶碗蒸」、「這兩個他X長得像茶碗蒸的東西」，雙方人馬甚至為此在餐廳一樓大打出手。

對此就有不少人敲碗「長得像茶碗蒸」到底是什麼意思？不過當事人接受媒體訪問表示不知道有什麼含義，只是對方嗆自己點茶碗蒸才會順勢回嗆，許多網民也紛紛留言「意圖想吃茶碗蒸」、「應該是Rapper才能這麼有創意」、「我們這邊是表示皮膚很好」、「茶碗蒸是無辜的XD」。

No.6 桶箍

適逢2024年台灣總統大選前夕，近期總統候選人也成為眾所矚目的焦點，其中鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲前往台北君悅飯店進行會談時，郭台銘一度表示自己願意當「桶箍」促成藍白合局，雖然最終談判破裂，但也讓電視機前的人摸不著頭緒，到底什麼是桶箍？

事實上，根據《教育部臺灣閩南語常用詞辭典》解釋，桶箍代表將木桶的木片箍住的鐵線圈或竹篾環，主要是用來防止木片散開，後來又延伸出可以凝聚眾人、團結群體意識的人，也是郭台銘為何使用「桶箍」說明自己在這次選舉擔任的角色，PTT鄉民透露，「選舉要團結就會講到桶箍」、「桶箍都不曉得？這台灣政治語言至少20年了」。

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No.5 莫忘初衷

今年迅速在YouTube竄紅的YouTuber「Eric Duan」製作「山道猴子的一生」上下兩集，播出後在網路上造成熱烈迴響，不少眼利網民發現男主角被第一任女友劈腿後，把寫有「aTom」字樣T恤換上印有「莫忘初衷」、「1989.6.4」的T恤，除了被觀眾認為有「89」風格，神秘數字也被網民猜測是想使用六四天安門事件日期來避免中國網民任意搬運。

莫忘初衷也榮登今年網路流行語，全家Facebook小編甚至還特別發文標記「莫忘初衷」，吸引許多網民跟風標註，「莫忘初衷，我笑到飆淚」、「所以山上山下都有，莫忘初衷」、「小編跟上流行，莫忘初衷」。

No.4 人礦

「人礦」一詞曾登上中國微博熱搜，字面上將人比喻為隨時會被消耗的礦石，隨時可以被榨取成為國家機器和資本家燃料，可能是再生資源或非再生資源；人礦相對的概念就是「礦主」，代表家裡有礦的人，採煤礦則是給煤燃燒自己的機會，當你意識到自己是人礦，就是自我意識覺醒的時候。

也有Twitter網民解釋，人礦是指讀20年書、還30年房貸、養20年醫院，打從出生開始就被作為消耗品使用的中國人，也有人進一步解釋人礦代表資源，消耗一生的能量都是為了成全他人，而不是追求自己渴望的人生，「如果叫我們國家的主人，有很多事情無法解釋，如果叫人礦，那就全說得通了」。

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No.3 山道猴

創作者Eric Duan「山道猴子的一生」在YouTube上獲得熱烈好評，男主角因終其一生在超商上大夜班，為了滿足自己的社群關注度和朋友間虛榮心，就算財務狀況吃緊仍購買頂級配備改裝愛車，假日還會抽空騎重機（重型摩托車）跑山，最後價值觀扭曲、眾叛親離，落得悲慘下場，男主角也被形容是跑山競速、違反交通規則的「山道猴」。

「山道猴」因為影片爆紅成為網路流行用語，還有其他網民改編成電競猴等名詞，形容在該領域違反規則的人，也有人分析山道猴與8+9（意即屁孩）區別，「其實山道猴也不是8+9，就一般的車友而已」、「山道猴雖然愛飆車，不過不偷不搶靠正當工作努力賺錢，離+9還很遠」、「真正的山道猴都比故事還離奇」。

No.2 不敢相信

《關於我和鬼變成家人的那件事》累積破億票房，除了詼諧幽默涵蓋同性婚姻、冥婚習俗等元素令人眼睛為之一亮，林柏宏在電影中飾演車禍過世的毛毛，口頭禪「不敢相信」更是成為今年度流行語。

事實上，導演程偉豪曾透露「不敢相信」是林柏宏自己提出的點子，沒想到電影播出後許多粉絲都會用「不敢相信」和林柏宏打招呼。林柏宏透露「因為我就覺得一定要給毛毛一個口頭禪，然後我希望他是講中文，配合他的台詞，裡面常常會有成語、比較文謅謅的話」，他也指出有網民發現在《火神的眼淚》幕後花絮時，自己就曾面對鏡頭講出「我的腰痠了一個禮拜欸，我不敢相信」，笑稱自己真的是本色演出。

No.1 超派

「超派」其實在閩南語上就代表著「超兇」的意涵，同時也有兇猛或者厲害的意思，但「超派」之所以在今年特別流行，正是因為電競實況主Toyz（劉健偉）前往超哥「超派炸雞」新竹分店，除了評價「很像在吃麵粉，隨便找一家買都吃不太到這種口感，狗都不吃」，還意外拍到店員疑似將廢油倒入水溝畫面，但超哥反駁，強調分店品質有把關，員工不是倒廢油而是倒泡泡水。

事後超哥在Facebook語重心長回擊，「只因為超排炸雞的『超派』兩個字，加盟店的哪個員工或者哪個B央做的事，我都得被迫背負著無限責任」，該起事件也導致網民在底下跟風留言，「倒此一油，超派」、「中學生吵架，超派」，超派一詞進而成為今年網路流行用語。

年度爆紅10大流行語（台灣）一次看。（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年12月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2023年流行語』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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