前AV女優三上悠亞聖誕節IG派福利 無懼寒冬著低胸背心短裙曬性感
撰文：聯合新聞網
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換上聖誕裝歡慶聖誕節！前AV女優三上悠亞日前舉辦粉絲見面會和粉絲一起過聖誕，感性表示「是每年的寶物」，25日更大派福利，在社群分享多張化身聖誕女郎的美照，相當寵粉。她稱和粉絲一起度過了愉快的聖誕夜，希望大家都有美好的一天。
三上悠亞今年8月迎來30歲生日，宣布「正式從AV女優退休」，她常透過社群分享日常穿搭，日前去浸溫泉還分享入浴照，水中微露酥胸，還有穿著浴衣的可愛模樣，讓粉絲則高喊「三上悠亞最高」。
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