26歲翻版石原聰美豐滿身材不科學　網民：這才是男生喜歡的肉肉

批踢踢表特版近期出現一位超兇櫻花妹，頂著傲人HCup，穿上圍裙快要遮不住！這名巨乳正妹原來是日本寫真偶像水咲優美，憑著一張神似日劇女神的明星臉被封為「超兇石原聰美」，過去曾經以「上空圍裙」烹飪影片一戰成名，各位老司機還記得她嗎？



#「HCup圍裙」轟炸批踢踢表特版

批踢踢表特版近期出現一則[正妹]HCup圍裙po文，照片中的巨乳正妹穿著黑色圍裙，卻包不住碩大渾圓的雙峰，過去她曾以「上空圍裙」烹飪影片在網路上瞬間爆紅，儘管因為尺度太大影片一度被逼下架，卻早已一戰成名。

這位日本巨乳正妹以一身Deep V水藍色洋裝，大秀超兇身材，巨大的車頭燈讓人難以聚焦，轉過身來火辣的側乳形狀全洩，讓人驚嘆：「橫看成嶺側成峰」，簡直快噴出鼻血！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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#寫真偶像水咲優美成新生代性感波神

這名巨乳正妹是現年26歲的寫真偶像水咲優美，擁有甜美臉蛋和不科學的超兇身材，身高164厘米，三圍B91、W59、H90，加上一手無法掌握的超兇猛H罩杯，讓她很快地就在寫真界佔有一席之地，已然成為日本新生代波神代表。

#被封為「爆乳版石原聰美」

26歲寫真偶像水咲優美神似日本女神石原聰美，因此又被封為「超兇石原聰美」、「爆乳版石原聰美」，豐滿的好身材讓粉絲們為之瘋狂，推出寫真集銷售火熱，IG擁有超過20萬粉絲死忠追隨，不過YT頻道近年卻沒有再更新。

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#「超暴力Body」引發鄉民瘋狂討論

日本新生代波神水咲優美近期登上批踢踢表特版，再次引發鄉民熱烈討論：「好大好美」、「這才是男生喜歡的肉肉」、「這肉感Body太強惹吧」、「沒有男人擋的住」、「肉界天花板」、「真的極品到不行」、「又沒什麼大驚小……..哦哦哦哦」、「超讚，可惜沒有進一步的尺度了」。

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