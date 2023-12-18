林襄大方請記者「驗貨」闢隆胸傳聞！手能摸出真假？整形醫生開估

啦啦隊女神林襄隨著近期過往照片流出，經過過去與現在的比對，是否有進行整形又成了話題，為了證明自己的胸部沒有進行手術，她甚至大方請記者「試摸」證明是真的，詢問專業整形醫師，他們說現在隆乳手術已經非常進步，就算是專家也不見得能摸得出是否為「加工」。



林襄日前出席活動，聊到謠傳許久的隆乳一說，當場大方讓女記者摸胸「驗貨」，藉此澄清。不過胸部是否有進行隆乳手術，真的能摸得出來嗎？國內知名整形醫師邱浚彥笑說：「如果她本身條件不錯，施行手術醫生的技術又不錯，真的很難摸得出來，如果只是摸一下、摸兩下，像我們也不見得摸得出來，得要整體檢查一次，包括傷口、整體觸覺，要比較大範圍認真看，若是單純摸一下，連我們都不能夠判定。」

林襄大方請女記者即場驗胸。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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整形外科女醫師張慈恩也有類似看法，她進一步解釋，以目前的隆乳技術與義乳材質來說，有時候真的令人很難分辨真假，「隆乳手術放置的位置，像是脂肪下、筋膜下、或胸肌下與義乳尺寸大小也會影響術後的自然程度。再來，本身的脂肪組織厚度，也就是原本乳房大小，如果比較足夠，在放置義乳後也比較不容易被摸出來」。不過她強調如果本身就乾瘦的身形，卻選擇過大的義乳尺寸，會容易顯得不自然，邊緣感會很明顯，反而可以讓人一眼看穿。

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不過醫師們也不解，為什麼女性隆乳、女性隆乳要一直被攤在陽光下檢視？邱浚彥就質疑，韓國女藝人隆乳也是大有人在，為何她們都不會被討論，但是台灣女藝人卻是要被拿出來討論？張慈恩說：「乳房為女性象徵一直以來都是媒體大眾的關注目標，隨著社會進步與網路資訊發達，大眾審美標準也會跟著被影響，尤其至今社會仍對於女性的要求標準更嚴苛，還是要藉由教育和媒體傳導去提倡健康積極性的社會運動Body Positivity，不僅是對自己身體的接納與自信正面的態度，也必須對他人的身形有更多的尊重與包容。」

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整形外科女醫師林琬蓉醫師鼓勵：「愛美是女人的天性，隆乳讓自己更有自信，變得更美好，有何不可？應該大方承認隆乳讓人稱羨」，所以醫師呼籲女性：不論胸部大小，只要是自己感到最自在、最性感美麗的樣子，就是最好的。

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