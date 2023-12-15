丫頭IG罕曬性感照 比堅尼「邪惡剪裁」凸顯身材 粉絲大飽眼福
撰文：聯合新聞網
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丫頭（詹子晴）不僅長相甜美、身材姣好，還具有商業頭腦，因此也有「副業女王」的封號。日前她前往馬爾代夫旅遊兼進修，期間也不忘前往泳池戲水。丫頭也分享了自己身穿性感紅色比堅尼的美照，胸前開6洞的設計讓胸型及事業線全看光，粉絲也紛紛留言直呼好辣。
丫頭日前飛往馬爾代夫旅遊兼進修時，前往泳池開心戲水，原先她還穿著淺色罩衫在鴨子游泳圈上進退兩難，讓她自嘲：「這一堂課是在教怎麼下水嗎？我被困在鴨子上」後來她幸運脫困才得以享受悠閒時光。接著她曬出只穿著比堅尼的自拍，胸前開6洞的設計辣度破表，她的絕美胸型也一覽無遺。另外也有粉絲問他帶了幾套泳裝，她回答「很多」，讓粉絲興奮回可以繼續大飽眼福。
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