Dispatch元旦情侶提早曝光？傳32歲朴炯植戀上「aespa激靚成員」

南韓媒體《Dispatch》每年元旦都會公布一對演藝圈的情侶檔，Rain與金泰希、玄彬與孫藝珍等人都是所謂被爆出來的「元旦情侶」，不過只有這兩對修成正果結婚，其他都是分手收場，包含EXO的KAI和BLACKPINK的Jennie、金俊秀與EXID哈妮等，而2024年元旦即將到來，許多人都在期待今年的組合，在D社公布以前，有韓媒先劇透、洩漏線索，表示今年的組合是4代女團與2代男團出身，男方現在以演員身份發展，更瘋傳是朴炯植與aespa的成員Giselle。



有韓媒藉由線索指稱D社將爆的元旦情侶，女方是23歲的aespa成員Giselle，男方則是男子團體ZE:A出身、現在是當紅演員的32歲朴炯植，正符合4代女團與2代男團出身的人設，更貼出一張二人同場出席電影《信徒》首映的照片，表示他們戀愛模式像安普賢和Jisoo那樣。

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不過消息曝光後，網友們似乎不埋單，認為兩個人很不搭，更有人開玩笑喊話：「朴炯植我只服跟朴寶英這對狗狗 CP！」也有人推測D社的元旦情侶向來沒有「預告」這種事，可信度有待商榷。

【同場加映】《Dispatch》爆藝人戀情成習俗 盤點8對近年「見光死」韓星情侶（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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