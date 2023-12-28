李善均去世｜IU哀悼舊拍檔　揭暖男大叔私下一面：實在是太神奇

韓星李善均10月被爆出染毒，2個多月來他接受傳喚3次、驗毒3回，卻在案件仍在調查時，於昨（27）日上午被發現陳屍車內，警方初步研判是輕生。李善均曾演出無數代表作，包括韓劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》以及與國民妹妹IU合作療癒劇《我的大叔》，IU也曾公開表達對李善均的感謝，展現李善均私下的暖男面貌。



IU曾感謝李善均能讓自己快速進入情緒裡，「我看了前輩的演技之後，產生了感情，就是瞬間就能夠投入感情的狀態，實在是太神奇了，真的很感謝前輩」。李善均則稱讚IU是非常認真的演員，「記得第一天和劇組見面的時候，我還在看導演臉色做事，IU就已經非常專業的投入演技，真的很了不起！」

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《我的大叔》故事敘述IU飾演的社會底層女孩，為了支付奶奶療養院費用，甚至鋌而走險為公司高層監聽他人秘密，一日無意間遇到李善均演出的暖男大叔朴東勳，兩個不同世代、職業的人從彼此的陌生，到逐漸認同，展開一段溫柔友誼的過程，迄今仍是不少劇迷心目中的療癒神作。

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