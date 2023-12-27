李善均去世｜回顧李善均22年演藝生涯　靠《上流寄生族》揚威國際

南韓影帝李善均日前捲入吸毒案，令待播作品面臨換角或停播。豈料，27日李善均被警方發現在車內輕生死亡，而李善均的經紀公司稍早也發聲回應葬禮細節。



根據南韓警方透露，李善均27日上午10時30分於首爾鐘路區某公園被發現昏迷不醒；警方接到報案稱李善均「寫下了遺書般的便條後離開了家」,之後在李善均車上發現燒炭痕跡，隨後證實他輕生身亡，享年48歲。

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對此，李善均所屬經紀公司HODU＆U娛樂事發後於稍早對外聲明，悲痛表示：「很遺憾地向大家傳達一個令人惋惜的消息，演員李善均已在12月27日過世，我們無法抑制內心悲痛。」並強調： 「請不要根據推測而散播虛假事實的惡意報導，以免故人在最後一程蒙受冤屈。」最後透露李善均的葬禮僅會對家屬及同事開放。

事實上，李善均於2001年參演情境喜劇《戀人們》出道；2007年演出改編自日本作家山崎豐子小說的電視劇《白色巨塔》，因此獲得第43屆百想藝術大賞電視類獎項最佳新人男演員提名；2009年，李善均主演愛情電影《坡州》獲得第11屆西班牙拉斯帕瑪斯國際電影節最佳男主角；2014年主演動作電影《非常警探》，獲得第51屆百想藝術大賞電影類最佳男演員獎，其演技受到許多獎項肯定。

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李善均在2007年與2018年分別演出電視劇《咖啡王子一號店》和《我的大叔》受到了觀衆們的熱烈喜愛；2019年演出奉俊昊導演的電影《上流寄生族》中的「朴社長」一角走向國際；2023年1月則演出電視劇《權貴復仇》。而李善均主演的電影《Silence》和《幸福的國家》尚未上映，如今這兩部作品卻成爲了他的遺作，令影迷不勝唏噓。

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