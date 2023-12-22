2017年出道韓星偷拍18位女性私密片　線索多籮籮真正身份呼之欲出

南韓一名27歲崔姓男歌手爆出「偷拍女友私密照」，已在日前遭到檢方起訴。韓媒公開崔男的身份線索，包含「5人男團前成員」、「2017年出道」、「2019年停止參與團體活動」等，也揭露他的一名前隊友，曾在2019年因涉嫌「強制猥褻未成年人」遭判刑，消息一出引發外界猜測。



據外媒《文化日報》報導，崔男遭指控從去年7月起，到今年5月為止，在與18位女性發生性關係的過程中，勸說她們戴上眼罩，並趁機偷拍私密部位與性愛過程。他在今年9月遭警方移送，本月8日遭首爾西部地方檢察廳，以《性暴力犯罪處罰等相關特例法》起訴。

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雖然該崔姓歌手的真實身份並沒有被公開，但相關線索仍遭到揭露，據悉他曾是5人男團成員，該團體在2017年出道，崔男的定位是饒舌擔當；不過他在2019年，就因為健康因素而停止活動，之後淡出演藝圈。團體中另一名李姓成員，則在2019年時因涉嫌「強制猥褻未成年人」，遭判處有期徒刑1年6個月，緩刑3年，之後也離開團體。

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