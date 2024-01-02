日本地震｜曾寶儀人在京都遇地震　佐藤麻衣IG揭災情：真的很心痛

日本石川縣能登半島1日當地時間下午4時（香港時間下午3時）發生規模7.6強震，人在日本的女星佐藤麻衣在IG（Instagram）報平安，並透露當地現況。



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麻衣1日在IG發布限時動態，貼出電視上新聞台報導地震的畫面，先是感謝許多關心日本的朋友，「我和家人上午去神社拜拜完下午都在家，下午4點東京搖了一下，以為沒事，但有手機緊急地震速報，電視台過年節目都停播，換地震、海嘯警報到現在」。

麻衣表示，地震發生後．整個日本歡樂氣氛變得緊張，又擔心日本海側住民，看到停電、房屋倒塌跟火災，讓她真的很心痛，「氣象廳現在說地震還會持續，請大家繼續注意」。

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對於日本發生強震，同樣是日本籍的女星千田愛紗也回應：「謝謝關心，我在台灣平安，目前我的親友都平安，我也是正在看新聞了解當地狀況中，希望災難不要再發生，祝一切平安」。

藝人曾寶儀則是第一時間就在社群發文：「人在京都遇地震，北陸沿海海嘯警報，希望大家都平安」。不少網友留言幫日本祈福，其經紀人也回應：「（曾寶儀）人在京都，沒有在海邊，持續關心新聞報導，謝謝大家關心！」

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