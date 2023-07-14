曾寶儀「真誠的人才會得到真朋友」89字疑回應前男友黃子佼性醜聞

撰文：TVBS新聞網
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黃子佼上月捲入性騷擾風波，之後首露禿頭，在社交平台發布3段影片，猛爆多位台灣一線藝人黑料，不少人牽扯其中，掀起台娛圈動盪。日前台北地檢署接獲民眾告發黃子佼涉犯毒品危害防制條例、強制猥褻罪，已將黃子佼列為他字案被告，正式進入台灣司法程序，事後黃子佼透過公司名義對外發出聲明，表示會勇於承擔面對，對自己犯下的過錯負起責任。黃子佼爆出醜聞後，前女友曾寶儀也在昨（13）日首度開腔喊：「做個真誠的人。」

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曾寶儀昨在社交平台寫下「唯有做個真誠的人，才會得到真的朋友，因為他們曾經看過你最真實的樣子」，開心的時候陪你笑、難過的時候陪你哭，這個朋友也就是自己，「成為那個你最想要的朋友，然後也這樣對待他人。」

曾寶儀雖未在貼文中指名昔日男友黃子佼，但整篇文章以「真誠」為題貫穿，不免讓人浮想聯翩，文末喊話，要真誠待人也真誠待己。

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黃子佼爆發性騷醜聞後，核彈級爆料波及陶晶瑩、小S、阿雅、夏宇童等昔日交往過的女星，卻唯獨沒有點名曾寶儀，網友們紛紛大讚：「可見曾寶儀真的是無可挑剔！」不過也有網友笑虧：「是怕得罪曾志偉嗎？」

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