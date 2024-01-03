丁子朗武漢商演路遇阻滯變「丁丁歷險記」　由冇人識變路人被圈粉

TVB近年力捧上位的小生丁子朗（Karl），最近十分繁忙，於去年年底開始已經在內地不同的城市有商演及拍攝工作，他由12月23日開始已經不停登台。他先與馬國明、胡鴻鈞、吳業坤、孔德賢等人先到佛山登台，然後再到蘇州為《亞洲超星團》進行拍攝，而他於日前（30日）再到武漢出席商演，但他在去程途中遇到不少阻滯，而遇到的阻滯更可以拍成一集電視劇「丁丁歷險記」……

丁子朗年底開始一直很繁忙，十天內去了八個城市。(ig@karl_ting)

當日丁子朗與一班超星練習生一同坐大巴到黃山，而他就在黃山轉乘高鐵到武漢，但因為當時司機說因為能見度太低不能走高速，他怕趕不及黃山的高鐵，所以司機就在蘇州公路的路口把他放下。他再從荒野乘車到最近的高鐵站再去武漢，但到了最近的高鐵站後發現沒車可以到武漢，結果是他先到最近的南京，再轉到合肥、安慶，然後回到黃山再去武漢，過程迂迴曲折，折騰到差不多晚上11點才到達武漢。

搭咗10幾個鐘高鐵先到武漢。(ig@karl_ting)

到達武漢後，他先作休息，隔天等待馬國明、胡鴻鈞及孔德賢到達武漢，便分別到不同的商場進行「探店」活動。活動當日他與胡鴻鈞一組，在兩個武漢的商場探店，吸引到一大批粉絲到場支持。現場一早已經有不少的胡鴻鈞粉絲等待，而丁子朗因為知名度比胡鴻鈞低，所以沒有很多粉絲在等待，而商場亦有播放他們來探店的片段，立即引到不少途人圍觀，大部分圍觀的人都表示雖然不認識丁子朗，但看片段就覺得很帥。

丁子朗因為知名度比胡鴻鈞低，所以沒有很多粉絲在等待。(胡凱欣 攝)

馬國明、胡鴻鈞及孔德賢到達武漢，便分別到不同的商場進行「探店」活動。(胡凱欣 攝)

之後大約3點左右，他們二人便從樓梯走出來，在場的胡鴻鈞粉絲亦立即歡呼。他跟丁子朗二人都十分親切的向粉絲及圍觀的途人打招呼，更有不少途人被丁子朗「圈粉」，途人不禁說了句：「我被丁子朗圈了，走，去下場。」於是她們便加入了探店的活動。

不少途人被丁子朗的率性吸引而「圈粉」。(胡凱欣 攝)

他們大約半個小時後便到達另外一個商場進行探店，同樣是在店內試穿衣服及拍照等工序，逗留約半小時後便離開，離開前亦有親切的與在場的人說再見。

胡鴻鈞跟丁子朗逗留約半小時後便離開，離開前亦有親切的與在場的人說再見。(胡凱欣 攝)

晚上他們4人便聚集了在一起，出席品牌活動的晚宴，他們在晚宴中極受歡迎，他們都在晚宴中各自唱了首歌，馬國明唱了《發現》、胡鴻鈞唱了《祝君好》、丁子朗唱了《給十年後的我》等歌曲。

孔德賢。(小紅書圖片)

晚上他們4人便聚集了在一起，出席品牌活動的晚宴，他們在晚宴中極受歡迎，他們都在晚宴中各自唱了首歌。(胡凱欣 攝)