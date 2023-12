專訪｜丁子朗強心臟處理負評變正評　放手一搏跳出舒適圈圓idol夢

無綫(TVB)與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》,於上月25日正式首播,65位超星練習生中香港佔了9位,而9位香港代表更引起網民的熱討,不乏話題性。而其中一位參賽者丁子朗(Karl)就接受了《香港01》的專訪,親自剖白了參賽原因,當中參加的原因更不禁讓人濕了眼眶。



丁子朗(Karl)希望從演員身份轉換至偶像。 (劉智源 攝)

丁子朗於2016年隻身從加拿大回港參加香港先生選舉,他成功奪得亞軍而加入TVB,加入TVB後他一直於演員及主持兩邊走,但今年,他突然決定離開舒適圈,認真當一次idol。他接受訪問時亦提到當年年紀還小的時候就已經去參加選秀,當時他參加了韓國娛樂公司的面試,但可惜當時的他未能入圍,而與他同一年去選秀的友人,現在已經成為了紅透半邊天的女團成員。

2016年丁子朗隻身從加拿大回港參加香港先生選舉,從而加入TVB。(節目截圖)

丁子朗同WENDY@RED VELVET係同一年參加韓國娛樂公司選秀。

丁子朗說到加入TVB後一直忘記了自己有個夢想是希望在舞台上唱歌跳舞:「因為一嚟到已經係主持同演戲,咁冇機會唱歌同表演就好似遺忘咗,咁但係聽到呢個機會,我係25歲,最後一年啦喎當時,唔參加冇得參加㗎啦喎,就不如真係去參加下啦,咁就試下啦!」當他參加了比賽後,他便開始想comfort zone的事,他坦白當時去了內地半年參加比賽,那段時候他是沒有收入的,他說當時只能回到香港拍戲及接主持工作。

丁子朗話其實自己一直有個夢想是希望在舞台上唱歌跳舞。 (劉智源 攝)

丁子朗加入TVB後著重於主持及演員身份。(節目截圖)

他表示覺得自己還是20幾歲,所以可以放手一搏,去嘗試一下圓一下idol夢:「如果唔試的話,我驚到時再冇啲咁嘅資本啊。資本即係我嘅時間同埋青春有限,再唔做就冇。咁所以盡地一搏試吓囉乜都,因為我都冇咩可以放棄,咁因為我本身有啲嘢都唔係特別多,由頭再嚟過咁樣。」而丁子朗更希望可以藉住他這個故事而感染其他人:「never too late,to step out of the comfort zone。」

丁子朗有個idol夢,依家決定放手一搏。 (劉智源 攝)

除了曾經有一個「舞台夢」令他想參加比賽外,亦有一個比較傷心的理由令他想參加比賽,就是他的嫲嫲,大家都知道丁子朗自己從加拿大回港,其他家人都在加拿大。近年因為疫情問題,他已經很久沒有回去,直到年初,他回加拿大探親時,他的嫲嫲因為年紀大了,已經開始有點認不到他:「佢有少少失智症,佢都唔係好認得我,但係佢會認得電視上出現嗰個𡃁仔,嗰個丁子朗係佢孫仔,因為佢仲好記得七年前我選香港先生嘅時候,佢係好proud,好自豪有咁嘅孫。」所以他下定決心,要多點在電視上出現,讓嫲嫲可以在電視前多點機會見到自己,說到這丁子朗已經有點傷心:「希望可以有多啲鏡頭可以畀佢記得,個孫仔仲喺個熒幕前面出現緊,佢仲有個個孫仔,我唔想佢忘記我!今年返去佢唔認得我啦已經,但係反而認得電視上嘅我。」

丁子朗另一個參加的原因是為了嫲嫲。 (劉智源 攝)

丁嫲嫲年紀大仲唔認得孫仔丁子朗。 (劉智源 攝)

在上海訓練期間有沒有想過要放棄?

丁子朗自參加了《亞洲超星團》後,年初便已經到上海進行集訓,經過一系列的唱歌跳舞課後,在舞台上分出勝負。未參加過練習生生活的他,到底有沒有想過要放棄?他聽完後立即說:「有啊!當中去嘅時候我有諗過放棄,放棄嘅原因係頭一個禮拜我覺得好冇喘息嘅空間,連喊嘅機會都冇!」而令他覺得沒有喘息空間的原因竟然是因為這樣?

丁子朗坦言有想過放棄回香港。 (劉智源 攝)

丁子朗以前在香港的時候都比較獨立,經常一個人獨處,而今次到內地開始練習生生活後,他完全沒有獨處的空間,他覺得很痛苦:「你返到房又有呢一個嘅室友,出到房又有呢一個嘅隊友,返到去又成個團隊,你係連一個人嘅時間都冇,連續半年冇一個係自己嘅時間。咁所以我覺得好唔慣,覺得死啦,我好想自己喺度喊又好笑又好打電話畀屋企人又好,都好想有呢件事。」

丁子朗初初覺得冇獨立自處嘅時間感到痛苦。 (ig@karl_ting)

之後有一次他忍不住打給媽媽,告訴媽媽有想回香港的念頭,媽媽就勸他:「當你諗返半年之後嘅你。聽日嘅你。十年後嘅你,再回望返今日嘅自己,就覺得其實今日嘅問題都唔係個好大嘅問題。」他聽到媽媽的話後猶如當頭棒喝,就覺得沒什麼大不了,所以就繼續待下來。之後丁子朗慢慢習慣了群體生活,在上海認識了不少朋友,超級大轉變,連他自己都想不到會變成這樣,慢慢喜歡上群體生活,更慶幸自己認認識到不少的朋友,收獲了滿滿的友誼。

丁子朗同媽媽感情好好,所以有咩事都第一時間搵媽媽。 (ig@karl_ting)

作為一個已經出道了7年的「新人」能否保持著初心?

大家都知道丁子朗其實已經出道了7年,雖然未至於紅透半邊天,但也算是小有名氣,他被問到能夠繼續保持初心,他想一想後回答:「我盡量,我真係唔敢講100%但係我到呢一刻嘅為止19歲去到26歲嘅我,我都係keep咗呢個初心。」

丁子朗希望一直保持呢份初心。 (劉智源 攝)

除此之外,他亦有跟身邊的朋友說叫他們見到自己開始迷失就要罵醒他:「如果有一日,我真係個人囂咗、冇咗初心、做嘢冇熱誠嘅話你記得一巴車埋嚟。一巴話畀我聽,喂!做緊咩啊丁子朗,點解你入呢一行,點解你做啲咁嘅事情,呢份唔係翻寫字樓9 to 5嘅工作,你可以選擇做其他嘢,點解你做呢一行?點解你要捱更抵夜,你話畀佢聽你嘅原因係乜嘢。」

丁子朗已經叫身邊朋友幫忙監察他,讓他繼續不要迷失,他說幸運地到現在還未有人罵他:「到而家26歲入咗行7年,都仲keep住呢樣想去向前衝嘅呢一個憧憬。」他說到因為不想輸!

丁子朗有不想輸的心,所以一直都在求進步。 (劉智源 攝)

丁子朗自從參加了《亞洲超星團》後一直都被外界批評,面對著言論他又會怎樣?

自9月《亞洲超星團》官宣了他們的照片後,一直都被批評妝化得太白這個問題,由陽光男孩變成奶油小生,他坦言一開始自己都不習慣,他提到有一天化好妝照鏡子,見到鏡中的自己都嚇了一跳:「唔係好認得自己,係直情有呢個狀況出現,但坦白講我望慣咗,照得多鏡就OK啦。」他明白到大家未必接受到的感覺,因為一開始自己也有點接受不了,他承認的是雖然外觀上變了,但內心一直都沒有變過,仍然是大家以前認識的丁子朗:「大家慢慢睇呢個節目嘅時候,就會見到內心個丁丁係冇變到。」

自從官宣後,佢一直被批評化妝問題。

接受能力很強的丁子朗面對「負評」,他則用高EQ去解決,他被問到心理質素如何時,他自嘲的說:「坦白講其實我呢,唔知係唔係有啲自虐啦,我好鍾意睇網民嘅comment,即係無論負評又好啦,我真係好鍾意睇佢哋嘅comment,因為全部都係喺我想像範圍以外嘅comment。」

追夢的丁子朗有強心臟。(《亞洲超星團》截圖)

他每次看到評論,都發自內心的謝謝網民,因為給了他不少的建議,丁子朗愈說愈開心,網民的建議他都一概「袋落袋」。就好像造型上,他跟造型團隊一直都不知那一個他才是最合適,所以他一直在找不同的意見來試一下。除此之外,網民亦會看他的表演,分析他每個表情,給予有力的意見,他亦會每個留言都看:「譬如話,佢會覺得你嘅表情動作好似太多喎,喺跳緊舞嘅時候太用力,咁係喎,我跳緊舞嘅時候個樣不自然就係度皺咗眉頭啊,喺度用力啊。」全部的意見都可以讓他下一個舞台表演時更完美。

丁子朗對住鏡頭wink。(《亞洲超星團》截圖)

樂觀的丁子朗一直都被人批評唱歌難聽,而25歲才剛剛起埗的他沒有因此而氣餒,他說:「如果我到30歲嘅時候再唱歌,我可以同人講我學咗5年唱歌啦,到我40歲嘅時候,我學咗15年唱歌啦。其實我覺得唔關個起點係邊度,最緊要你有冇恆心keep住做。」學習態度正確的他亦不恥下問,知道自己的弱點就直接找老師幫忙,希望從中能夠進步。雖然老師連番打擊他,對他滿是質疑:「你肯定你想咁唱歌?你咁樣唱歌第一傷聲,第二唔好聽,第三就係冇人想聽。」但他沒有放棄,一直跟老師說很想學,不努力學習之後就會追不上,最後老師被他的熱情融化了。

丁子朗被人批評唱歌難聽。(節目截圖)

對比起早年,唱歌有進步的丁子朗都不禁自豪的說了一句:「我相信5年後你再interview我嘅話,我好有自信咁唱一首好勁嘅歌畀你聽。」

丁子朗好有自信咁話5 年後再訪問佢,佢一定唱到首好勁嘅歌畀大家睇,睇嚟要選定咩歌。 (ig@karl_ting)

而在跳舞方面,零跳舞經驗的他才起埗,他坦承25歲之後的確有點吃力:「過咗25歲之後係的確有跳兩三個鍾要抖一抖嘅感覺,以前𡃁仔10幾20歲嗰時,跳極都仲係有力㗎嘛。但係而家跳舞嘅時候,真係有少少感到吃力。」所以他亦不斷找個合適的方法去練習,而他亦跟不上內地的節奏,他提到在跳舞房中不斷的練習,練累了就睡,睡醒就繼續,這個體驗讓他覺得很熱血。

零跳舞經驗的他25歲才起埗,他體力已經沒有之前的好。(ig@karl_ting)

過程雖苦,成果卻很甜

我覺得呢個世界有幾多人鍾意你就有幾多人唔鍾意你,好難去prove比所有人睇你有幾鍾意自己,所以唯有將我而家呢個工作,轉做idol嘅工作做好佢,我相信我做好每個工作嘅時候就自然會發光。 丁子朗

「我依然係我丁子朗」。(ig@karl_ting)

