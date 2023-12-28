丁子朗終於不再被狠批妝容　網民大讚形象百變咸甜都得

TVB近年力捧上位的小生丁子朗（Karl），最近經常在電視亮相，除了星期一至五在劇集《妳不是她》中擔正男主角外，在星期六及星期日重播的《亞洲超星團》亦有演出，基本上星期一至日都會在電視上見到他。

星期一至日都見到丁子朗。(《妳不是她》截圖)

除此之外，今年年初他在《法言人》中亦有演出，之後便離開香港前往內地參加《亞洲超星團》的比賽，但有網民就對他今年內的造型變換很有意見：「丁子朗從上半年《法言人》的純愛戰神，到近期《亞洲超星團》的餓狼附體，然後這兩天《妳不是她》上綫，為什麼可以反差這麼大，是不是丁生想用不同風格試水？」但今次的評語卻與之前有分別，不再是一味批評他的妝容，反而開始慢慢留意到他的表現。

終於不再是負評。（小紅書圖片）

上星期在《亞洲超星團》的表演時，他以一身「餓狼look」登場，瞬間秒殺不少粉絲，連台下的戰友尹俊嵐都說了：「丁子朗帥瘋了。」加上又唱又跳《餓狼傳說》，憑實力一改之前網民說他只是「油腔滑調」的形象，連網民都覺得他：「印象中明明係小麥色陽光男，超星團裡面又變成idol款，真是可咸可甜啊！」形象百變的他今次終於可以找出自己的一條路，可以在造型上不停轉變來吸取更多的目光。

連戰友都大讚丁子朗帥。(《亞洲超星團》截圖)

就像他之前在專訪中提及雖然他的外表上有改變，但內心的丁子朗仍然沒有變，所以才令他的其他東西有被看到，不再著重在他的妝容上。

丁子朗希望一直保持呢份初心。 (劉智源 攝)

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