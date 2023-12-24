雲迪素原來同吳亦凡係好友　盼赴中國宣傳時聚舊　如今同陷性醜聞

《狂野時速》系列靈魂人物雲迪素（Vin Diesel）被10多年前短暫合作的前助理艾斯塔強納森（Asta Jonasson）控性侵，對方指在亞特蘭大的酒店中被他褪去衣物、撫摸身體，還被他抓住手、摸向他自己的生殖器官，強迫為他自慰，事情後生後幾小時，她更接到解雇通知。雖然雲迪素反擊，稱自己有證據駁斥指控，卻已難擺脫爭議，另有網友發現雲迪素曾在接受中國媒體視訊訪談時，主動表明想來找合作過電影的吳亦凡，如今雲迪素步上吳亦凡後塵捲入性侵醜聞，讓外界譁然。



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雲迪素、吳亦凡曾合作電影《3X反恐暴族：重火力回歸》（xXx: Return of Xander Cage），當時曾結下好交情，雲迪素更稱讚吳亦凡是他的「小老弟」，還在訪談中主動表示《狂野時速10》一定會來中國與吳亦凡相會，未料吳亦凡在2021年因涉嫌性侵遭逮，以強姦罪和聚眾淫亂罪被起訴，歷經1年多時間審理，判處13年有期徒刑附加驅逐出境。

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雲迪素也在近期被前助理艾斯塔指控，但他已瞬間透過律師發出聲明反擊：「雲迪素完全否認這項指控。這是他首次聽說這個超過13年的指控，由一名據稱只工作了9天的員工提出。有明確的證據完全反駁了這些荒謬的指控。」

雲迪索曾在訪談中表明一定要來中國找小老弟吳亦凡。（截圖）

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