拍戲時猝死女星「死因恐與吹頭髮有關」從事發到身亡不到40分鐘

女星莊群施28日拍攝中猝死，從身體出現狀況到死亡，僅短短不到40分鐘；而29日也證實其死因為「腦動脈瘤破裂」。



據《中國報》報導，莊群施的妹妹29日證實，姊姊的死因是「腦動脈瘤破裂」；馬來西亞家醫科醫生崔耀豪指出，根據她在吹頭髮後，出現頭痛、想吐的不適症狀，推測與頭部及神經有關，也表明腦中若出現動脈瘤，並不易被察覺，必須透過電腦斷層血管攝影術（CT Angiography）才能檢測出問題。

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醫生進一步解釋，動脈瘤破裂高發於工作疲累、睡不好、血壓升高，或吹頭髮溫度過高，導致血管無法支撐瞬間爆裂，血液在腦中流竄，心跳就會加速、腦內壓力升高，便出現頭暈、嘔吐等症狀；而該疾病與遺傳有關，若有相關病史需多加注意。

此外，大馬醫藥公會柔佛州前主席拿督葉昌祖醫生指出，動脈瘤的致病原因除了遺傳，動脈畸形、酗酒、藥物過量、頭部受傷或感染、腫瘤皆可能造成病症；一旦動脈瘤破裂，25％的人會在24小時內死亡，50％的人會在3個月內送命，呼籲若平時有頭痛症狀，必須要多加注意。

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