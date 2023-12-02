Taylor Swift被爆兩年前秘婚　公關回應超嬲：對她造成痛苦和創傷

一舉一動都被外界高度關注的樂壇當紅女王Taylor Swift，竟曾經瞞著全球廣大粉絲，和交往了6年的英國小生Joe Alwyn，走進結婚禮堂，因此今年他們宣告分手，其實不只是分手，還是離婚？！



近來匿名八卦網站「Deuxmoi 」言之鑿鑿，堅稱Taylor Swift和Joe Alwyn早在兩年多前就在英國偷偷結婚，只不過從來沒有經過合法的認證，發出這則大爆料的人表示，自己聽到不只一個人對他形容那個場合的情況，他們都稱那是「婚禮」，因此很堅持Taylor Swift就是曾經與Joe Alwyn結婚，只是避開外界的耳目，還反嗆認為此事虛構的粉絲：「我有什麼理由要騙人？我才懶得管她X的要幹嘛。我為你們感到難過，因為她沒有歌曲裡面提到這事，但她沒有唱出來不代表事情沒發生過。」

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但Taylor Swift長年合作的公關否認這則爆料，發文罵道：「真的夠了，這些從Deuxmoi發出的關於Taylor Swift的謊話，她根本就沒辦過任何種類、形式的婚禮。要發布這種事簡直太離譜，是你們應該為這些爆料發文對她造成的痛苦和創傷承擔責任的時候了。」

Taylor Swift自己則是盛裝出席Beyoncé演唱會電影在英國的首映會，之前Beyoncé有去為她的演唱會電影美國首映站台，然而Beyoncé的片子在美國首映時，Taylor Swift正好在南美洲巡演，因此人沒到場，外界也議論紛紛，現在Beyoncé在英國辦活動，Taylor Swift專程坐私人飛機前去捧場，也可以停止外界的一堆揣測。

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