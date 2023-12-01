猝死女星莊群施「新歌宣傳照」變遺照　母親白頭人送黑頭人嚎哭

馬來西亞女星莊群施28日在拍片途中猝逝，死因經證實是「腦出血」，遺體已經返回家鄉加央，並且設置靈堂，演藝圈好友紛紛趕往悼念。她自小進演藝圈，並演唱新年歌曲爆紅至今，原本為了2024年新年歌的宣傳照已經拍好，沒想到如今新照成了靈堂用的遺照。



據《中國報》報導，莊群施驟然離世，律師閨蜜Carrie協助處理後事，靈堂使用的照片，是當時向外界公布死訊時搭配的照片。照片中她身穿粉色洋裝，笑容甜美，Carrie透露，照片是家屬選用，並且是莊群施幾天前拍攝的，「那張照片本來是她要用做2024年新年歌」，然而她永遠無法再為新年錄製歌曲了。

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律師閨蜜Carrie表示，莊群施生前沒有任何病史，非常享受慢生活，飲食健康熱愛運動，拍完電影後放鬆了一段時間，死前一天（27）還去做按摩，28日上半天狀態也很好，還在片場與大家嘻嘻哈哈。沒想到她在片場暈倒嘔吐，昏迷後心臟驟停，醫護人員趕至現場後曾協助做心肺復甦術搶救，心跳曾短暫恢復，但是最後仍急救無效身亡。

莊群施的遺體已經在馬大醫院驗屍，家屬連夜將遺體送回加央並且設靈。她的父母難忍白頭人送黑頭人之痛，家屬透露，媽媽哭了一整天難以接受。

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