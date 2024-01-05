「爺孫戀」林靖恩疑情緒失控破壞酒店房間電視　忍2日以37字回應

李坤城2023年4月癌逝後，林靖恩火速賣掉李坤城生前兩人同住的房子，之後就傳出她入住高檔酒店，1月2日則被爆出她疑情緒失控砸壞酒店房間電視，遭酒店索賠並拒絕她繼續入住，她轉往另一間酒店也則拒絕，又一直在酒店大廳逗留，還出現一些詭異的舉動，逼的酒店人員報警，4日凌晨她久違的更新Facebook發文。



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林靖恩在Facebook發文寫道「追蹤你很丟臉，我害怕讓朋友知道，N年快樂，咖啡、美酒、花月、拉面，該昏，我們讓你忘記，頂級的」這一連串的文字，讓外界看的一頭霧水。不過有超過百位網友按讚。

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