「爺孫戀」林靖恩賣樓住酒店　精神恍惚破壞電視仲發惡：有種報警

林靖恩當年與台灣資深音樂人李坤城的「爺孫戀」鬧得人盡皆知，2023年4月李坤城癌逝後，兒子李卓軒多次大爆「繼母」林靖恩奪房產，最後林獲得台中房子的所有權，但也火速賣掉，之後天天住台中高檔酒店，不過被媒體曝光她就退房離開，行蹤就無人可知，但在2023年的最後一天有網民在Dcard上爆料，林靖恩來投宿他們酒店，但是行為舉止很詭異，酒店人員請她離開，卻也趕不走。



網民在Dcard上爆料指出，原本林靖恩要入住他們酒店休息三小時，但見到她出現語無倫次、精神恍惚的狀態，再加上見到她是從隔壁酒店走出來的，於是就向隔壁酒店打聽，才知她破壞了酒店房間的電視，所以隔壁酒店不讓她再繼續住下去，他們主管知道後，就決定退錢不讓林靖恩住下去。

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不過林靖恩一直在酒店大廳逗留，「一下說酒店的書是她的、擺設象棋是她的、牆上裝飾的文字是她的」幫她叫了計程車，卻又不搭乘，還拔掉大廳的裝飾溫度計，並嗆聲「有種就報警」，因此酒店人員也真的報警，警察將她帶走後，不到一小時又回來，她在酒店大門外的騎樓吐痰，還會隔著玻璃窗瞪著大廳內的客人，還會露出詭異的笑容，酒店再次報警，但同樣沒多久她從警局離開後，又再度來到酒店，讓他們感到很頭痛。

「東森新聞」記者在台中地區的銀行ATM直擊到她呆坐在地上，身旁沒有任何行李，上前詢問她是否有地方住，她則回應沒有，而她之前破壞酒店的電視，酒店業者要求她賠償2萬元（台幣），她很爽快以現金支付，記者詢問她是否需要幫忙，身上還有錢嗎？她則回應自己沒有錢，需要幫忙。

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