爺孫戀｜林靖恩急售李坤城遺產　驚人成交價曝光　下半世不用工作

「爺孫戀」李坤城爆出遺產鬥爭，所留遺產房子林靖恩繼承，但她轉手就賣掉了，不用工作但能天天住在五星級酒店。沒想到，林靖恩房子賣出「驚人成交價」曝光，最新實價登錄出爐，不用工作也能過完下半輩子。



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李卓軒日前指控，林靖恩已將爸爸房產脫手賣掉，不用工作卻住在台中某五星級酒店，「老爸也把這女的責任，丟給他的代書同學，他的代書同學吃下我家的房子」，將獲利做成信託慢慢付給林靖恩，「讓她可以廢人一輩子。」

據悉，李坤城位在台中的房子共74.3坪，車位7.9坪，格局為4房、2廳、2衛，屋齡有29年。至於李坤城老宅能賣多少錢？根據鄰居同一建案來比較，如今開價1800萬（台幣、下同），若林靖恩依該市場價格賣、每坪實價登錄23.3萬賣出的話，粗估可獲得1500萬至1800萬左右的出售價。

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如今最新實價登錄金額曝光了，林靖恩獲得1780萬！根據《三立新聞網》報導，林靖恩最終以價格1780萬賣出李坤城房子。對此，李卓軒坦言，後來才知道爸爸的房子，早在5月就被林靖恩賣掉了，1780萬賣出價格應該是作價。

李卓軒認為，爸爸的收藏和著作權更有價值，對於房子被迅速賣出，他沒有任何不滿，房產對他來說已經沒有任何關係，他現在只想要整理好爸爸收藏品，未來將陸續分享給喜歡音樂的朋友。

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