尊尼特普被傳與小40歲「Wednesday」爺孫戀　女方求饒：放過我們

60歲的尊尼特普（Johnny Depp／台譯強尼戴普）感情生活不寂寞，竟然還和當紅的「Wednesday」Jenna Ortega大談相隔40歲的「爺孫戀」？這對讓人很難聯想在一起的組合，在八卦留言板上被傳交往，儘管令人跌破眼鏡，還是有網友討論熱烈，尤其兩人都是鬼才名導添布頓（Tim Burton）的愛將，似乎愈看愈顯得合理，尊尼特普也被傳和Jenna Ortega在《嘩鬼家族2》（Beetlejuice 2）裡有機會合作。



20歲的Jenna Ortega由於主演《愛登士家庭》（The Addams Family）衍生劇集《Wednesday》，而受到觀眾歡迎，她的年紀甚至比尊尼特普的女兒Lily-Rose還小，彼此之間頗有一些差距。對於這樁引人關注的新緋聞，身為當事人之一的Jenna Ortega，直接在社群網站上否認，寫道：「這真是太荒謬了，我根本連當笑話都笑不出來。我這輩子從來沒有見過尊尼特普或是跟他共事過，拜託停止散佈這種謊言，放過我們吧。」

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尊尼特普盛傳要加入《嘩鬼家族2》，而首集的主角之一、他的舊愛Winona Ryder確定回歸，Jenna Ortega則扮演Winona Ryder的女兒，如果從角色關係來看，尊尼特普年紀愈大，交往對象反而從「媽媽」變成「女兒」，行情不減反增，但他參與該片的傳言已經被否認，現在Jenna Ortega也直接粉碎傳聞，這樁烏龍「爺孫戀」應會提早落幕。

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