妳不是她｜馮盈盈同郭柏妍大打出手　竟然唔係為丁子朗原來關佢事

TVB的愛情小品《妳不是她》中丁子朗夥馮盈盈、黃庭鋒等人主演，前日（8日）一眾演員於尖沙咀進行宣傳活動。而劇中有一幕正正是馮盈盈與郭柏妍在劇中大打出手，到底她們二人是否真的為了丁子朗而大打出手呢？

馮盈盈同郭柏妍大打出手？（胡凱欣 攝）

丁子朗、馮盈盈及郭柏妍接受《香港01》的訪問時都表示二女的確是為了一個男人而大打出手，但那個人到底是誰，她們還是十分嘴硬，不肯透露半點。但隨即馮盈盈已經率先透露：「好似就唔係林信（丁子朗 飾演）啦，仲會有另外的人物及原因。」其後又爆拍攝大打出手那天丁子朗不在現場，自然這場二女大打出手的戲碼就不關丁子朗的事了。

其後又爆拍攝大打出手那天丁子朗不在現場，自然這場二女大打出手的戲碼就不關丁子朗的事了。（胡凱欣 攝）

艷福無邊的丁子朗除了這一套電視劇有馮盈盈為女朋友外，亦有上一套飾演她女朋友的郭柏妍一同參演，二人都是他的緋聞女友。對於在劇中合作，她們都表示丁子朗是一個好對手，郭柏妍表示當時自己還是新人：「咁佢都教我嘅，所以都好多謝佢。」丁子朗即插咀解釋：「大家都係互相分享吓啫。」便立即把咪交給馮盈盈，馮盈盈接過咪後更說了長達三分鐘讚美他的說話。

艷福無邊的丁子朗。（胡凱欣 攝）

艷福無邊的丁子朗除了這一套電視劇有馮盈盈為女朋友外，亦有上一套飾演她女朋友的郭柏妍一同參演。（胡凱欣 攝）

至於二人被問到當日大打出手的戲份是「真打」還是借位，郭柏妍表示：「我係第一次用棒球棍去做呢啲動作，嗰日有武指喺度，除了棒球棍外，我嗰日仲有打林景程嘅。」而她亦有透露會在劇中打了林景程耳光，她說到因為借位得不到想要的效果，所以就直接扇了他耳光。

郭柏妍表示自己是第一次用棒球棍去打人。（胡凱欣 攝）

而馮盈盈被問到要拍打戲時，她則說今次要拍攝的對象因為是「嬌滴滴」的郭柏妍，所以都十分擔心會傷害到她：「我都會好大壓力，我都好驚會誤傷到郭柏妍，所以我哋點解有武指啦，會好細心等我哋rehearsal咗好多次，啲位對咗好多次先去，驚大家受傷。」而馮盈盈亦回想起當晚雖然做足準備功夫，但仍然無可避免地令郭柏妍受一點點傷。

馮盈盈今次拍打戲勁驚傷到郭柏妍。（胡凱欣 攝）

點撃睇更多當日活動嘅相：