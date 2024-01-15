台灣大選｜炎亞綸揭選戰後政治環境一狀況 連香港網民都有共鳴
撰文：聯合新聞網
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總統及立委選舉落幕後，向來喜歡評論時事的炎亞綸也透露對於選後政治環境的看法，獲得不少網民認同，連香港的網民都支持。
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選舉過後炎亞綸在Threads寫道「如果又陷入相互仇恨的迴圈中，其實跟30年來的政治環境一模一樣，甚至更糟，因為分裂成三塊」，網民們也回應贊同「三塊皆不過半 需要的是互相合作」、「有個open mind 也很重要（？才能有願意彼此傾聽、理解、溝通的空間」、「認同！別忘了我們能有今天的民主自由是多麼的得來不易，怎麼反而越活越倒退了呢」，連香港的網民都來留言「在香港的我深深同意。互信有愛共融的環境才能讓社會穩健地發展。」
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