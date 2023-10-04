炎亞綸陷性侵未成年網紅醜聞 消失數月近況曝光「繼續Happy」
撰文：聯合新聞網
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炎亞綸今年6月被網紅耀樂控訴性侵，引起熱議，事件在感情糾紛抑或性侵間難以定論，不過因二人發生關係時耀樂仍屬未成年，炎亞綸涉兒少性剝削防制條例等罪嫌在台灣被限制出境，而他掉代言、掉主持棒，台灣十大傑出青年被撤銷，社群上也沒再更新，幾乎已消失於幕前。
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而據台媒「中時新聞網」報導，幕前低調的他，近日參加友人聚會畫面曝光，隨著氣氛高漲，他跟著友人一起唱著黃妃的〈追追追〉，大聲唱出「嚥氣啦！」，而粉絲則直呼「阿布」、「好想你呀」。
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